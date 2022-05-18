Los ingresos por fiscalización a empresas durante el primer trimestre ascendieron a 139,933 millones de pesos La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Nuevo León informó que los ingresos en efectivo que registró el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por fiscalización aumentaron 65.2%, en el primer trimestre. El aumento se debe a que el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha intensificado su acción fiscalizadora, sin otorgar prórrogas a las empresas. Cecilia Carrillo, directora de la Coparmex Nuevo León, informó que el SAT disparó al alza en 24 por ciento anual su recaudación por actos de fiscalización a empresas y en 20 por ciento por concepto de multas. "A pesar de lo difícil de la recuperación económica y la falta de apoyos, el SAT no ha flexibilizado su política de fiscalización y multas, por el contrario, ha endurecido sus programas en el primer trimestre de este año" dijo en conferencia de prensa.

Fiscalización y multas

Los ingresos por fiscalización durante el primer trimestre ascendieron a 139,933 millones de pesos, de esta cifra 107,313 millones corresponden a ingresos en efectivo y 32,619 millones a ingresos virtuales. Así como 3,996.7 millones de pesos por multas y de ellos, 2 mil 972.3 millones fueron por concepto de corrección fiscal, recursos que las empresas dejaron de utilizar para inversión y capital de trabajo. De acuerdo con un análisis de Coparmex Nuevo León, con datos de la SHCP, los 32,619.9 millones de pesos son ingresos virtuales derivados de control de obligaciones y de facultades de comprobación que se refieren a la cantidad que el contribuyente no podrá utilizar para futuros pagos de impuestos, solicitar devoluciones, realizar compensaciones o aplicar pérdidas fiscales, lo que generará un incremento en la recaudación.

Contra la evasión fiscal de empresas

Como reportamos, en enero el SAT anunció que durante este año multará a empresas que hayan declarado pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, ya que esto es considerado una práctica de elusión fiscal. La sanción va dirigida al Régimen Opcional para Grupos de Sociedades y para ello el fisco estableció una infracción en el artículo 76 del Código Fiscal que establecía una multa del 30% al 40% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente corresponda.