Hay opiniones encontradas en cuanto a la efectividad que tendrá la obligatoriedad del RFC para mayores de edad contra el robo de identidad. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2022, el Ejecutivo propuso la obligación para que las personas mayores de edad se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En este rubro es importante señalar que se hizo un cambio para aclarar que los jóvenes que se inscriban al RFC sin actividad económica no deberán presentar declaraciones y así podrán evitar sanciones. Durante las últimas semanas, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha argumentado que una de las razones detrás del cambio es proteger la identidad y los datos de los jóvenes. En este sentido, dijo que se trata de una medida preventiva contra las factureras. Buenrostro señaló que estas empresas roban la identidad de los jóvenes para crear empresas fantasma, por lo que la inscripción al RFC es una forma de proteger esta información, ya que registra sus datos biométricos y los guarda en su buzón. Un punto similar fue presentado por Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, quien dijo que el cambio implica que habrá más seguridad en los datos de los contribuyentes, por lo que no podrán ser robados para ser usados como prestanombres en la creación de factureras.

Creen que estar en el RFC no impide robos

Sin embargo, algunos especialistas consideran que estar en el RFC no es una buena medida contra el robo de identidad. En entrevista con Reforma, Virginia Ríos, fiscalista y profesora en la Universidad Panamericana, explicó que actualmente se roban las identidades de contribuyentes que ya están en el RFC. Ríos explicó que la reforma en sí no detendrá estas actividades, ya que es común que los criminales roben la información e identidad de los adultos en el RFC. Además, señaló que estar en el RFC podría convertir a los jóvenes en un blanco para las factureras. Sin embargo, no todos comparten esta postura. Diamanitna Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), sí cree que la medida servirá para proteger la identidad de los jóvenes para que no sean usadas como prestanombres. Con información de Reforma y Expansión https://www.reforma.com/roban-identidad-con-y-sin-el-rfc/ar2285574 https://expansion.mx/economia/2021/10/25/rfc-jovenes-limite-deducciones-tienen-lado-positivo

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