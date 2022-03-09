Los patrones que determinaron una nueva prima de riesgo de trabajo, deben actualizar este dato en su sistema de nómina a partir de marzo.

Las empresas están obligadas a declarar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cálculo anual de la prima del seguro de riesgo de trabajo. Esto lo deben hacer para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta. [Ley del Seguro Social (LSS) 74]. Para ello se toma en cuenta el número de accidentes de trabajo e incapacidades que hubo durante el año, entre otros factores. [Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF) 32].

Declaración anual de riesgos de trabajo

El cálculo de la siniestralidad se entrega en la declaración anual de riesgos de trabajo, que se informa en el mes de febrero del siguiente año a aquel cuya siniestralidad se está determinando. Así que el reporte correspondiente a 2021 se tuvo que entregar en febrero de 2022. Aunque no todas las empresas están obligadas a cumplir con esta obligación. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, la prima determinada tiene vigencia del 1 de marzo de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023. Por eso, la nota indica es importante que aquellos empleadores que hubieran determinado una prima distinta a la que se aplicó durante el ejercicio anterior, actualicen este dato tanto en su sistema de nómina, como en el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) con el cual se genera la información para el pago de las cuotas obrero patronales.