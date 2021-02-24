El IMCP solicitó a la autoridad fiscal que consideren no extender tanto el plazo de revisión o fiscalización de saldos a favor.

El IMCP solicitó a la autoridad fiscal que consideren no extender tanto el plazo de revisión o fiscalización de saldos a favor.

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales deben devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. [CFF 22]. Para devolver dichas cantidades, las autoridades fiscales cuentan con un plazo de 40 días siguientes a la presentación de la solicitud de devolución respectiva. [CFF 22, sexto párrafo]. Sin embargo, si con motivo de la solicitud de devolución, la autoridad inicia facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, el plazo de 40 días se suspende hasta que se emite la resolución en la que se define la procedencia o no de la solicitud de devolución. [CFF 22, noveno párrafo].

La devolución inmediata sólo es aplicable en un caso para las PM

En este contexto, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales Flores, recordó que actualmente la devolución inmediata sólo es aplicable en un caso específico para las personas morales: cuando adquieran desperdicios para ser comercializados a otras personas. Por ejemplo: compra de aluminio, plástico a granel, fierro, entre otros desperdicios que sirven como insumo para el proceso industrial.

Solicitan extender devolución inmediata

Por eso, la presidenta del IMCP solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que al ejercer sus recursos de fiscalización, consideren no extender tanto el plazo de revisión o fiscalización de saldos a favor. Además, solicitó que se extienda la posibilidad de la devolución inmediata a otras actividades. Todo esto con la finalidad de incentivar la reactivación económica de ciertos sectores productivos paralizados por la pandemia de Covid-19.

“Plan maestro” del SAT para fiscalizar a los grandes contribuyentes

En la conferencia de prensa de febrero del IMCP, Perales Flores también recordó que el SAT recientemente presentó el Plan Maestro de Operación de la Administración General de Grandes Contribuyentes para 2021. Con el plan se buscará aumentar la recaudación a través de mejorar el proceso de fiscalización. La presidenta del IMCP dijo que entre las reformas para optimizar la fiscalización se encuentran las relacionadas con los siguientes temas:

La razón de negocios.

Los esquemas reportables.

Las deducciones y tasas por sectores.

El límite en la deducción de intereses.

Las modificaciones en la tramitación de acuerdos conclusivos.

Puedes ver la información que compartió el IMCP aquí / Fecha de publicación: 23 de febrero de 2021.

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