Más de 34 mil empresas no cuentan con una opinión de cumplimiento positiva En un esfuerzo conjunto por asegurar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitieron un exhorto a más de 34 mil empresas inscritas en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). Este llamado busca prevenir la cancelación de registros debido a incumplimientos en materia de seguridad social. El 22 de noviembre de 2023, la STPS y el IMSS firmaron el Mecanismo de Intercambio de Información, una iniciativa diseñada para monitorear y asegurar que las empresas cumplen con sus obligaciones de seguridad social. A través de un cruce de información entre el REPSE y los registros del IMSS, se identificaron 34,302 empresas con una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social distinta a positiva.

Sanciones fiscales

El 1 de febrero, estas empresas recibieron un exhorto para revisar y regularizar su situación ante la subdelegación del IMSS correspondiente. La STPS y el IMSS advierten que el incumplimiento de las obligaciones fiscales o de seguridad social no solo puede resultar en la cancelación del registro REPSE, sino también en sanciones fiscales. En un comunicado difundido por el gobierno federal, se señaló que de la STPS y el IMSS realizan acciones coordinadas y permanentes que aseguren el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia laboral y de seguridad social. La iniciativa subraya la importancia de proteger los derechos laborales de los trabajadores y garantizar un entorno de trabajo justo y seguro para todos.