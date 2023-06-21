Los contribuyentes se están dando a la tarea de validar nombres y demás datos de registro tanto de empleados como de clientes, para estar en condiciones de emitir estos comprobantes Por regla general, en México los nombres no se registran con acentos, pero sí con caracteres especiales. Sin embargo, pueden existir registros en donde no se hayan admitido los caracteres especiales. De acuerdo con Fiscalia, esta mezcla de situaciones puede propiciar que existan personas con diferencias en sus nombres ante diversas dependencias registrantes, como la siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Uno de los requisitos más complejos de cumplir del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, en su versión 4.0, es la validación de que el nombre del receptor coincida al punto y coma con el registrado en el RFC. Además, señala que los contribuyentes se están dando a la tarea de validar nombres y demás datos de registro tanto de empleados como de clientes, para estar en condiciones de emitir estos comprobantes. Una de las dudas más comunes tiene que ver con el uso de acentos o caracteres especiales en los nombres o razones sociales. Para el caso de los empleados esto adquiere aún más relevancia porque el nombre que quede registrado en el sistema de nóminas es el que se utilizará tanto para la generación del CFDI de nómina como para la generación de aviso afiliatorios y otras obligaciones patrones con otras dependencias. Así que no basta confirmar que el nombre coincida con el registrado en el RFC, sino también en el IMSS y, preferentemente, con el registrado en la CURP. Por eso, si se reportan casos con diferencias derivadas de los caracteres especiales, Fiscalia recomendó hacer una validación de datos no solamente ante el RFC, sino también de las otras dependencias. En caso de haber discrepancias, se deben realizar las correcciones procedentes y evitar así que los trámites automatizados sufran rechazos por este tipo de inconsistencias. La anterior es una tarea ardua y compleja, por lo que es conveniente iniciarla cuanto antes.