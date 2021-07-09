El presidente López Obrador dijo que la reforma no es necesaria gracias a la austeridad y medidas contra la corrupción. Durante los últimos meses se ha discutido ampliamente lo que podría implicar ...

El presidente López Obrador dijo que la reforma no es necesaria gracias a la austeridad y medidas contra la corrupción. Durante los últimos meses se ha discutido ampliamente lo que podría implicar una reforma fiscal en 2022. Las propuestas iban desde fiscalización, informalidad y simplificación de procesos hasta la creación de impuestos a la herencia y la riqueza. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), había declarado varias veces que esta reforma se presentaría como parte del Paquete Económico 2022 en septiembre de este año. Buenrostro era la principal defensora de una reforma que no aumentara ni creara impuestos; de acuerdo con la funcionaria, mejorar la fiscalización y combatir la evasión sería suficiente para aumentar la recaudación en por lo menos 2% del PIB, lo mismo que se logró con la última reforma fiscal durante el gobierno de Peña Nieto.

Sin reforma en 2022

Sin embargo, parece que todo este debate sobre la reforma no dará frutos. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no habrá reforma fiscal en 2022. Durante la mañanera, explicó que lo que se ha hecho hasta el momento ha aumentado los ingresos, por lo que una reforma que aumente impuestos no es necesaria:

Antes, de verdad, no se pagaban los impuestos o no los pagaban los de arriba, los tenía que pagar la mayoría de la gente, había privilegios, miles de millones de pesos. Entonces cuando esto se termina pues ya tenemos ingresos, no es necesario aumentar impuestos, de una vez lo adelanto, no va a haber reforma fiscal. Porque cuando se habla de reforma fiscal, ¿qué es lo que se entiende? Aumentos de impuestos. Pues no va a haber aumentos de impuestos porque no se necesita. Es cosa de continuar con el combate a la corrupción, esa es la fórmula.

En este sentido, dijo que lo que se necesita es continuar con la estrategia actual; es decir, combate a la corrupción y austeridad. Para apoyar esta idea, López Obrador presentó algunos datos de recaudación en 2021. La información dice que hasta julio de este año, la recaudación alcanzó los 2 billones 286 mil millones de pesos; es decir, un aumento de 4.9% en términos reales sobre el mismo periodo de 2020. También explicó que, en términos nominales, esto es 10% mayor, y que se superó lo establecido en la Ley de Ingresos.

Gran parte de la recaudación se debe al petróleo

Según Hacienda, los buenos resultados se deben a que la situación económica ha mejorado sustancialmente gracias a la reapertura económica, consecuencia de la implementación de la campaña de vacunación contra el COVID-19, No obstante, el incremento logrado se debe a los ingresos petroleros, que sumaron 271 mil 602 millones de pesos durante el primer cuatrimestre del año. Esto es un incremento del 64.8% en términos reales. La razón de esto es un incremento en el precio de la mezcla de petróleo, que cerró en 53.6 dólares por barril. Esto está por encima del precio contemplado en el Paquete Económico 2021, de 41.9 dólares por barril. Es decir, el precio por barril está 27.8% por encima de lo que se esperaba. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/no-habra-reforma-fiscal-para-2022-amlo/ar2217309 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/08/amlo-le-canta-las-golondrinas-a-la-reforma-fiscal-para-este-ano/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.