El presidente de Morena publicó un documento con cinco propuestas de reforma a la constitución. La atribución de nuevas facultades al Inegi causó gran revuelo, por lo que convocó a una conferencia ...

El presidente de Morena publicó un documento con cinco propuestas de reforma a la constitución. La atribución de nuevas facultades al Inegi causó gran revuelo, por lo que convocó a una conferencia de prensa para aclararla. El día de hoy, el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, realizó una videoconferencia de prensa vía Zoom, en que se discutieron las polémicas propuestas que el también diputado en licencia hizo el domingo a través de un documento. La segunda de estas propuestas es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tenga la facultad constitucional de “medir la concentración de la riqueza en nuestro país”. Para ello, dice el documento firmado por el presidente de Morena, el Inegi “debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”. La propuesta ha generado mucha especulación, pues ha sido interpretada como si se buscara que el Inegi tuviera poderes de fiscalización, para entrar a los domicilios de los contribuyentes para verificar su patrimonio. Sin embargo, Ramírez Cuéllar afirmó en la videoconferencia que lo anterior es una mala interpretación de su propuesta, pues lo que busca en realidad es que el Inegi tenga el mandato constitucional antes referido para poder entrar a las bases de datos que instituciones como el SAT y las instituciones financieras tienen respecto a las fortunas de las personas más acaudaladas del país, y no, como ha dicho la prensa, para entrar a los domicilios de los ciudadanos. En su conferencia matutina del día de hoy, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra:

“No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan los patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos”, dijo.

Por su parte, Ricardo Monreal, senador morenista y presidente de la junta de coordinación política, negó que en el senado haya alguna iniciativa “para poder ampliar y otorgar nuevas facultades al Inegi”.

Sin embargo, el presidente de Morena negó que hubiera diferencias con el mandatario federal, pues López Obrador se pronunció en contra de otorgarle al Inegi la facultad de entrar a las casas de los ciudadanos, pero como su propuesta nunca fue esa, no hay tal diferencia.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y nuestro canal de YouTube.