La fecha límite para la presentación de la declaración anual de personas físicas es el próximo 2 de mayo Durante abril, las personas físicas obligadas deben presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) su declaración anual de 2022. La fecha límite para la presentación de la declaración anual de estos contribuyentes es el 30 de abril, pero como ese día es domingo, se extiende hasta el martes 2 de mayo debido a que el 1 es feriado por la celebración del Día del Trabajo. De acuerdo con el SAT, las personas físicas que deben presentar su declaración anual son las que obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos:
Sueldos y salarios
- De un solo patrón y dejaron de recibirlo antes del 31 de diciembre.
- Si además obtuvieron ingresos distintos de salarios.
- Si trabajaron para dos o más patrones de manera simultánea.
- Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener.
- Si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación.
- Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede de 400 mil pesos.
- Verifica que tus comprobantes estén correctos con el Visor de nómina.
Servicios profesionales
Aquellos contribuyentes que obtienen ingresos por su cuenta y emiten comprobantes de honorarios.
Actividades empresariales
En los ingresos de actividades empresariales se incluye lo siguiente:
- Plataformas tecnológicas.
- Región fronteriza.
- Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.
Régimen Simplificado de Confianza
Por las actividades empresariales, profesionales u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que hayan realizado.
Cobro de rentas
Por algún bien inmueble (departamento, casa o local comercial).
Obtención de intereses o dividendos
Enajenación de bienes
Si vendieron algún bien.
Adquisición de bienes
Si compraron algún bien. Los contribuyentes pueden consultar el régimen en el que se encuentran inscritos aquí.