La fecha límite para la presentación de la declaración anual de personas físicas es el próximo 2 de mayo Durante abril, las personas físicas obligadas deben presentar al Servicio de Administración ...

La fecha límite para la presentación de la declaración anual de personas físicas es el próximo 2 de mayo Durante abril, las personas físicas obligadas deben presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) su declaración anual de 2022. La fecha límite para la presentación de la declaración anual de estos contribuyentes es el 30 de abril, pero como ese día es domingo, se extiende hasta el martes 2 de mayo debido a que el 1 es feriado por la celebración del Día del Trabajo. De acuerdo con el SAT, las personas físicas que deben presentar su declaración anual son las que obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos:

Sueldos y salarios

De un solo patrón y dejaron de recibirlo antes del 31 de diciembre.

Si además obtuvieron ingresos distintos de salarios.

Si trabajaron para dos o más patrones de manera simultánea.

Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener.

Si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación.

Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede de 400 mil pesos.

Verifica que tus comprobantes estén correctos con el Visor de nómina.

Servicios profesionales

Aquellos contribuyentes que obtienen ingresos por su cuenta y emiten comprobantes de honorarios.

Actividades empresariales

En los ingresos de actividades empresariales se incluye lo siguiente:

Plataformas tecnológicas.

Región fronteriza.

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

Régimen Simplificado de Confianza

Por las actividades empresariales, profesionales u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que hayan realizado.

Cobro de rentas

Por algún bien inmueble (departamento, casa o local comercial).

Obtención de intereses o dividendos

Enajenación de bienes

Si vendieron algún bien.

Adquisición de bienes

Si compraron algún bien. Los contribuyentes pueden consultar el régimen en el que se encuentran inscritos aquí.