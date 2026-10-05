Mover pesos mexicanos a una cuenta de forex o CFD en el extranjero involucra dos decisiones que conviene separar. Una es elegir al proveedor. La otra es entender cuánto cuesta que su dinero llegue, se convierta y regrese. Los costos visibles suelen ser los spreads y las comisiones, pero existen cargos que solo aparecen cuando el dinero ya está en movimiento. Este texto le muestra qué pedir por escrito antes de transferir.

Preguntas sobre la empresa contratante y la moneda de la cuenta

Antes de firmar algo, formule estas preguntas al proveedor y exija las respuestas por escrito. ¿Cuál es la razón social de la empresa con la que usted va a contratar? ¿En qué país está constituida esa empresa y qué supervisor la licencia? ¿Qué permisos específicos tiene esa entidad para atender clientes en su situación? ¿En qué moneda se denominará su cuenta? ¿Quién convierte su depósito de pesos a la divisa de la cuenta, con qué tipo de cambio y con qué cargo adicional? ¿Qué mecanismos de protección aplican a usted como cliente de esa entidad contratante, y cuáles no aplican? Pida que cada respuesta quede registrada con nombre de quien la da y fecha.

Distinga el costo de convertir del costo de operar

El spread es la diferencia entre el precio de compra y el de venta que publica el bróker. Operar con CFD puede generar spreads, comisiones y costos de financiamiento por mantener posiciones de un día para otro. Esos son los costos de trading y suelen ser los que más atención reciben.

Su depósito puede tener costos propios que no aparecen en la tabla de spreads. La conversión inicial de pesos, las comisiones del intermediario que mueve el dinero y el tipo de cambio aplicado son partidas separadas. Pida al proveedor un desglose de cada una antes de transferir. Pregunte también si el saldo se mantiene en la divisa de origen o si se convierte completo al abrir la posición. Saber quién toma el riesgo del tipo de cambio le permite comparar ofertas reales y no solo promocionales.

Pida la ruta completa de retiro con sus cargos

El camino de regreso importa tanto como el de entrada. Antes de depositar, solicite el procedimiento completo de retiro. Pregunte qué pasos sigue una solicitud, quién procesa la conversión de vuelta a pesos, cuánto tarda y qué comisiones se descuentan en cada etapa.

Verifique si existen montos mínimos de retiro, cargos por transferencia internacional o diferencias entre la divisa de la cuenta y la de su banco en México. Una comparación como la de BrokersRegulados reúne costos de brókers para lectores en México y señala cuando una información no ha sido confirmada. Trate ese tipo de página como punto de partida para sus preguntas, no como sustituto del contrato, y confirme los términos vigentes directamente con el bróker.

Guarde un registro con fecha de todo lo acordado

Una vez que tenga las respuestas, conserve evidencia. Guarde capturas de pantalla de las páginas de tarifas, del formulario de retiro y de cualquier correo donde el proveedor confirme la empresa contratante o los cargos. Anote la fecha de cada consulta, porque las condiciones cambian y lo que hoy es gratuito puede dejar de serlo.

Conviene que su registro incluya la razón social contratante, la moneda de la cuenta, el tipo de cambio aplicado al depósito, el desglose de cargos de retiro y el tiempo estimado de cada paso. Ese expediente le sirve si después hay una discrepancia entre lo publicado y lo cobrado. Revíselo antes de cada retiro grande, no solo al abrir la cuenta.

Riesgo y alcance de este texto

Los CFD son productos complejos y de alto riesgo. El apalancamiento amplifica las pérdidas potenciales con la misma rapidez que las ganancias, y estos productos no son adecuados para todo el mundo. Este artículo es material educativo para lectores en México y no constituye recomendación de inversión ni asesoría fiscal. Las reglas de otros países no se aplican automáticamente a una cuenta abierta desde México, así que confirme qué jurisdicción rige su contrato y qué protección le corresponde. Verifique cada término con el proveedor y con su propio asesor antes de mover dinero.