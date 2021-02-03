Las corporaciones necesitarían por lo menos seis meses de transición si se elimina la subcontratación laboral. En las últimas semanas, especialistas y empresarios han mostrado preocupación por las posibles consecuencias de la eliminación del outsourcing. Los escenarios van desde la pérdida masiva de empleos hasta el aumento de precios en productos y costos laborales. Sin embargo, uno de los escenarios más preocupantes es que las empresas multinacionales se vayan del país. En entrevista con Reforma, Claudia Jañez, titular del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), explicó lo que podría pasar en este contexto.

¿Por qué se verían afectadas?

Jañez explicó que 500 mil empleos directos generados por las empresas multinacionales podrían perderse. De acuerdo con la empresaria, la gran mayoría de estos empleos existen bajo el esquema de insourcing; básicamente, se trata de crear una empresa en el mismo grupo para administrar la nómina. Las empresas multinacionales utilizan este esquema para servicios compartidos entre los corporativos; por ejemplo, call centers, cobranza, entre otros. Si se elimina la subcontratación, este esquema también se perdería. Además, implicaría cambios estructurales muy importantes dentro de cada compañía; así, por ejemplo, tendrían que hacer cambios patronales, dar de alta y baja empleados en el IMSS, y otros ajustes. Por otro lado, tendrían que implementar nuevos sistemas de pago de nóminas, cálculos de productividad y compensaciones variables. Todo lo anterior es importante porque Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha dicho que si se vota por eliminar la subcontratación, el cambio sería inmediato. En este sentido, Jañez dijo que las empresas necesitarían por lo menos seis meses para hacer la transición. De acuerdo con Jañez, las empresas que utilizan este esquema pagan impuestos y seguridad social. Sin embargo, si se elimina el outsourcing, podrían salir del país para irse a algún lugar donde no se prohíba.

Ajuste en el reparto de utilidades

Otro tema importante ligado a la subcontratación es el reparto de utilidades. De acuerdo con la empresaria, los cambios en ambas áreas deben hacerse paralelamente. En este sentido, la postura del CEEG sobre las utilidades es que se otorguen de forma escalonada; es decir, empleados de menos ingresos recibirían más utilidades. https://twitter.com/CEEG\_Oficial/status/1353895754297966594 El 1 de febrero inició el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión para discutir la reforma a la subcontratación. Debido a que fue catalogada como preferente, los legisladores solamente tendrán 30 días para discutirla. Con información de Reforma

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