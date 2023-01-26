Especialistas consideran que la autoridad tributaria debería emitir reglas específicas sobre la retención del ISR al salario mínimo El artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR...

Especialistas consideran que la autoridad tributaria debería emitir reglas específicas sobre la retención del ISR al salario mínimo El artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que no se debe efectuar retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Pero con el aumento del salario mínimo para 2023 y la aplicación del subsidio para el empleo, el cálculo que realizan los patrones arroja ISR a pagar de los empleados que ganan el salario mínimo. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, no se debe retener ISR a los empleados que ganan el salario mínimo en 2023. En entrevista con El Contribuyente, la contadora explicó que el subsidio para el empleo era mayor que el impuesto que tenía que pagar un trabajador de salario mínimo, entonces se le devolvía dinero, pero la tabla de subsidio al empleo no se ha actualizado y ahora sale saldo a pagar. Por eso, la especialista señaló que algunos empleadores empezaron a retener ISR a trabajadores que ganan el salario mínimo, pero dijo que eso es indebido.

Consideraciones relacionadas con la no retención de ISR a trabajadores que ganan el salario mínimo

En este contexto, Ríos Hernández expuso las siguientes consideraciones relacionadas con la no retención de ISR a trabajadores que ganan el salario mínimo:

No se debe retener ISR a los trabajadores que ganan el mínimo

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que sólo se pueden hacer cuatro descuentos a quienes ganan el salario mínimo:

Pensiones alimenticias

Renta en caso de que el patrón le otorgue una habitación al trabajador

Los créditos de del Infonavit

Los créditos del Infonacot

[caption id="attachment_53656" align="aligncenter" width="auto"] El Contribuyente[/caption]

El SAT debería hacer una aclaración y emitir reglas específicas

El SAT debe hacer una aclaración para que los empleadores no retengan ISR a los trabajadores que ganan el salario mínimo. Y a través de sus representantes empresariales, los patrones deben insistir a la autoridad fiscal que emita reglas específicas. Por ejemplo, un trabajador podría gana el salario mínimo, que son 6,300 pesos en números redondos, y un premio por puntualidad de 200 pesos. Con esto, ganaría más que el salario mínimo, y al ganar más le retendrían ISR. Al final ganaría menos que el salario mínimo, y el premio en lugar de ayudar al trabajador lo afectaría. Por eso, el SAT debería emitir algunas reglas para que los empleadores sepan cómo actuar en ese tipo de casos.

Los programas de nómina deberían contemplar la no retención de ISR

Las empresas que diseñan los programas de nómina deberían considerar la no retención de ISR cuando los trabajadores ganen el salario mínimo.