La inteligencia artificial (IA) está en constante evolución y cada una de sus innovaciones repercuten en las industrias, revolucionando por completo sus procesos. De ahí que la tasa de adopción global haya alcanzado el 35% en 2022 (aunque hay sectores y países donde es omnipresente), según informe de IBM. La gestión de flotas no es ajena al fenómeno. Ahora puedes ver desde herramientas de analítica hasta cámaras para vehículos apoyadas con IA, que ayudan a los administradores a ser más eficientes y productivos.

3 métodos para aplicar la IA en la administración de tu flota

Existen varias formas de implementar la inteligencia artificial en la gestión de flotas, para priorizar la seguridad del conductor y las unidades vehiculares, mientras optimizas costos y eficiencia. Las más populares son las siguientes:

1. Inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo

Al combinar Internet de las Cosas (sensores conectados a los principales sistemas del vehículo), con herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos, puedes obtener diagnósticos precisos y soluciones a fallas técnicas y mecánicas, incluso antes de que ocurran. De esa manera, evitas daños inesperados, con la consecuente interrupción de la actividad, optimizando notablemente el costo total de mantenimiento y reparaciones no planificadas. Todo mientras mejoras la seguridad en carreta, pues nada más confiable que conducir con la certeza de que todos los sistemas están a punto.

2. Análisis de flotas en tiempo real

Un sistema de gestión de flotas basado en inteligencia artificial tiene la capacidad de recopilar y procesar grandes volúmenes de datos de la operación y el vehículo, convirtiéndolos en conocimiento de valor para la toma de decisiones. En la práctica, tendrás acceso a indicadores de servicio, produc­ti­vidad y consumo de combustible, presentados en informes o paneles intuitivos, y configurar alertas que te notifiquen cambios drásticos en las variables. Podrás identificar más fácil tendencias, desempeño y áreas en las que se puede mejorar, así como realizar análisis predictivos de factores clave para la operación.

3. Computer Vision: cámaras para vehículos

Desde hace años se utilizan cámaras web en los vehículos, orientadas al camino y al conductor, para supervisar su práctica y recopilar material probatorio en caso de incidentes. Sin embargo, la visión artificial te permite ir más allá. Se trata de un campo de la inteligencia artificial que usa Aprendizaje Automático y redes neuronales, para darles a las cámaras la posibilidad de observar y comprender las imágenes captadas de forma similar a cómo lo hacen los humanos. En la gestión de flotas, las cámaras para autos dotadas de esta tecnología tienen la capacidad de analizar vídeo e identificar anomalías y comportamientos inapropiados con una velocidad y eficacia muy superiores a las de un operador humano. Por ejemplo, la fatiga del conductor, la conducción inapropiada e incluso la salida repentina del carril o la posibilidad de colisionar. Cuando esto sucede, lanza las respectivas alertas tanto al conductor como al administrador de la flota. Gracias a lo anterior, las cámaras con visión artificial reducen los incidentes en la vía, mientras te ayudan a controlar el comportamiento del conductor de mejor manera que los sistemas de telemática estándar. En la medida que la infraestructura de transporte crezca y el desarrollo tecnológico avance, la gestión de flotas deberá recurrir aún más a la inteligencia artificial para seguir siendo competitiva, como es en el caso de las cámaras para vehículos. Puedes empezar con las implementaciones presentadas en este artículo, hoy en día al alcance de todo tipo de empresas.