Reforma laboral 40 horas aprobada, pero sin obligación de 5 días semanales. Puntos pendientes, impacto para trabajadores y empresas. Qué sigue. El Senado aprobó la reforma que reduce la jornada lab...

Reforma laboral 40 horas aprobada, pero sin obligación de 5 días semanales. Puntos pendientes, impacto para trabajadores y empresas. Qué sigue. El Senado aprobó la reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Suena como victoria clara para trabajadores. Pero hay un detalle importante que muchos pasaron por alto: la ley no garantiza que esas 40 horas se distribuyan en 5 días. Podrían distribuirse en 6. La aprobación fue por unanimidad en comisiones. 48 senadores a favor. Pero ese consenso político oculta reservas importantes de varios partidos. Y deja pendientes varios temas que se resolverán después. Para trabajadores y empresas, es importante entender qué aprobó realmente el Senado y qué quedó sin definir.

¿Qué aprobó exactamente el Senado?

Se aprobó reforma al Artículo 123 de la Constitución que establece:

Límite máximo: 40 horas de trabajo por semana

Reducción gradual desde las 48 horas actuales

Plazo de implementación: hasta el año 2030

Objetivo: adaptar a empresas y sectores productivos

Es cambio constitucional. No es pequeño. Pero la forma en que se implementará se definirá después.

La trampa: 40 horas no significa necesariamente 5 días

Aquí es donde la reforma se vuelve confusa. El texto aprobado no incluye obligación expresa de dos días de descanso por semana. ¿Qué significa eso? Que teóricamente una empresa podría distribuir las 40 horas así:

Lunes a viernes: 8 horas diarias = 40 horas (5 días, ideal)

Lunes a sábado: 6.67 horas diarias = 40 horas (6 días, posible)

Variaciones con horas más largas algunos días

La ley fija el techo (40 horas). Pero no fija cómo distribuirlas. Eso es el vacío.

¿Qué dijo el Secretario del Trabajo?

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, aclaró que la reforma fija únicamente el límite de 40 horas semanales sin modificar la jornada diaria de 8 horas. Eso significa que matemáticamente lo normal sería: 8 horas × 5 días = 40 horas. Debería resultar en semana de 5 días. Pero "debería" no es garantía legal. Los detalles se definirán en leyes secundarias que aún no existen.

¿Cuáles son los puntos de reserva?

Aunque la aprobación fue unánime, varios partidos señalaron problemas con el texto:

Movimiento Ciudadano: Advirtió que falta claridad sobre los dos días de descanso obligatorios

Advirtió que falta claridad sobre los dos días de descanso obligatorios PAN: Cuestionó que la reducción no sea inmediata y que falten incentivos para pequeñas empresas

Cuestionó que la reducción no sea inmediata y que falten incentivos para pequeñas empresas PRI: Propuso que haya pagos adicionales para quienes trabajen fines de semana

Estas reservas apuntan a lo mismo: el texto es incompleto. Deja muchas cosas sin resolver.

¿Qué sigue pendiente?

Tema 1: Descanso semanal claro ¿Son obligatorios dos días de descanso consecutivos? ¿O pueden ser días separados? ¿Qué día? Nada está claro en la reforma. Tema 2: Horas extra Si una empresa necesita que alguien trabaje 45 horas una semana, ¿esas 5 horas extras cómo se pagan? ¿Doble? ¿Diferencial? No aparece en la reforma. Tema 3: Transición gradual ¿Cómo será la reducción de 48 a 40 horas durante los años 2025-2030? ¿Cada año reducen 1 hora? ¿2 horas? Tampoco está definido. Tema 4: Pequeñas empresas ¿Hay excepciones o apoyos para empresas pequeñas? ¿O todos deben cumplir igual? La reforma no responde.

¿Cuál es el impacto para trabajadores?

En lo positivo: menos horas de trabajo es menos horas. Aunque sea distribuida en 6 días, trabajar 40 horas es menos que 48. En lo negativo: sin garantía de dos días de descanso, un trabajador podría terminar con solo un día completo de descanso por semana. Eso es problemático para calidad de vida. La reforma sin aclaraciones sobre descanso es incompleta para trabajadores.

¿Cuál es el impacto para empresas?

Para empresas grandes y medianas: tienen hasta 2030 para reorganizar. Es plazo amplio. Pueden ajustar nómina, procesos, horarios. Para empresas pequeñas: la reducción de horas puede impactar costos. Si necesitan los mismos servicios pero con menos horas disponibles, pueden necesitar contratar más personal o pagar horas extra. La gradualidad hasta 2030 les da tiempo. Pero si no hay claridad sobre las reglas, es difícil planificar.

¿Qué debe hacer una empresa ahora?

Paso 1: No hagas cambios abruptos todavía La reforma no es ley efectiva aún. Es reforma constitucional aprobada que necesita leyes secundarias. Espera a que esas leyes se publiquen. Paso 2: Monitorea el proceso legislativo Las próximas semanas/meses se publicarán leyes secundarias que definirán cómo implementar. Esas leyes dirán realmente cómo será la transición. Paso 3: Planifica internamente Analiza tus operaciones. ¿Cómo podrías distribuir 40 horas? ¿Qué costos implica? ¿Necesitas más personal? Prepárate para cuando sea oficial. Paso 4: Comunica con tu contador o asesor laboral Las implicaciones fiscales de cambios en jornada pueden ser complejas. Tu asesor debe ayudarte a entender cómo afecta nómina, prestaciones, impuestos.

¿Qué sigue en el proceso?

La reforma fue aprobada en comisiones del Senado. Falta su aprobación final en el pleno del Senado. Después, pasa a la Cámara de Diputados. Luego, a las legislaturas estatales (necesita mayoría calificada). Una vez aprobada constitucionalmente, habrá que esperar leyes secundarias que definan los detalles. No es cambio que ocurra mañana. Es proceso que se extiende años.

El contexto: por qué ahora

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre de 2025. El objetivo explícito es mejorar calidad de vida de trabajadores y acercar a México a estándares internacionales. México trabaja más horas que la mayoría de países desarrollados. La reforma busca equipararse. La reforma de 40 horas es paso importante. Pero está incompleta. La falta de garantía sobre dos días de descanso es vacío legal importante que debe llenarse. Para trabajadores: no celebres hasta que haya leyes secundarias que cierren los huecos. Para empresas: prepárate, pero no actúes hasta tener claridad en las nuevas leyes. El Senado aprobó el principio. Pero los detalles, que importan más, aún están pendientes.