Muchos han oído hablar de tecnología DAO, sin embargo, no todos saben para qué sirve y qué beneficios aporta a la comunidad. DAO es una organización Autónoma descentralizada, es una forma de estruc...

Muchos han oído hablar de tecnología DAO, sin embargo, no todos saben para qué sirve y qué beneficios aporta a la comunidad. DAO es una organización Autónoma descentralizada, es una forma de estructura legal.

La DAO carece de un órgano de gobierno central, por lo que cada miembro de la organización tiene un objetivo común y se esfuerza por garantizar que todo se haga en interés de la DAO.

El DAO en la cripta ha ganado popularidad gracias a los entusiastas de la criptografía y la cadena de bloques. La organización trabaja en el principio de la gestión "de abajo hacia arriba".

Qué es DAO

¿Cómo se puede entender la idea de crear un DAO llegó a la cabeza de los desarrolladores gracias a los activos digitales. Como saben, la criptomoneda tiene descentralización. Resulta que la cripta no puede ser administrada por una sola persona o Institución, así como por un gobierno o un banco central. En cambio, todo se comparte entre una cuadrícula de computadoras. Como regla general, los activos digitales utilizan un estado descentralizado para una mayor privacidad y seguridad, que a menudo no tienen las monedas tradicionales.

Por lo tanto, la descentralización inspiró a un grupo de desarrolladores que decidieron pensar en la idea de una organización Autónoma descentralizada.

La peculiaridad de la DAO es que la organización no tiene autoridad centralizada. Todo es administrado colectivamente por un grupo de líderes y participantes.

Ventajas de DAO

Hay ciertas razones por las cuales un grupo de personas o una empresa querrá usar el marco DAO, por ejemplo, algunos de ellos:

● Descentralización. Esta es quizás la principal y más significativa ventaja de DAO. Cuando una empresa u organización necesita tomar una decisión, por lo general es una persona (CEO) o un pequeño grupo de personas (Junta directiva) y su decisión puede no ser del agrado del resto de la organización. En el DAO, este problema se resuelve por el hecho de que un número mucho mayor de usuarios estarán autorizados para tomar una decisión.

● Participación. Todos los que de una manera u otra están relacionados con la organización pueden sentir su importancia y necesidad. Cada miembro de la DAO tiene voz y puede influir en la decisión de los problemas colectivamente.

● Publicidad. Si una empresa está en un DAO, entonces cada voto va a la cadena de bloques, donde se hace público. Esto permite a los usuarios tomar una decisión de la manera que consideren correcta. Además, la publicidad obliga a los miembros a reflexionar sobre sus acciones, ya que las buenas decisiones se publican en el dominio público y pueden beneficiar al votante.

● Comunidad. El concepto de DAO alienta a personas de todo el mundo a unirse para construir una visión unificada. Con solo una conexión a Internet, los propietarios de tokens interactúan con sus "colegas", donde sea que vivan.

Entre otras cosas, diferentes DAO tienen sus propios tokens. El más popular entre ellos hoy en día es Uniswap.

A la industria criptográfica DAO se desarrolla rápidamente y atrae mucha atención. En la primavera de 2021, se emitió un proyecto de ley en Wyoming, gracias al cual ahora es posible registrar un DAO y obtener los mismos derechos que una LLC.