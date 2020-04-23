Un nuevo esquema permite pagar el ISR anual por parcialidades. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece la facilidad de pagar el ISR anual por parcialidades. Para gozar de ese benefici...

Un nuevo esquema permite pagar el ISR anual por parcialidades. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece la facilidad de pagar el ISR anual por parcialidades. Para gozar de ese beneficio tienes que seleccionar entu declaración anual la opción de pago en parcialidades, elegir el número de mensualidades (las cuales no deben exceder de seis) y hacer el primer pago. En ese caso, la aplicación del SAT te da un formato de pago por cada parcialidad, para que mes a mes los hagas. Otro requisito importante es que la declaración debe presentarse en el plazo permitido. Lo bueno es que ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) extendió el plazo para realizar la declaración de personas físicas hasta el día 30 de junio de 2020.

¿Cómo funciona el pago de ISR anual por parcialidades?

El primer paso s elegir el número de parcialidades. Como ya dijimos, no pueden ser más de seis. Después, se calcula el pago de la primera parcialidad. Esto se hace dividendo el adeudo entre el número de parcialidades. La primera debe pagarse al presentar la declaración anual. Las siguientes parcialidades se obtienen restando la primera del adeudo total. Después, el resultado se divide entre el número de parcialidades. Héctor Vázquez Luna, administrador general de Recaudación, utiliza el el ejemplo de un saldo a cargo de ISR de 1,000 pesos, a pagar en seis parcialidades. "Por pagar esos 1,000 pesos en seis parcialidades, a una tasa mensual de 1.26%, el contribuyente pagaría la primera parcialidad de 167 pesos y las otras cinco de 173 pesos, lo que significa que al final pagaría un total de 1,032 pesos, sólo 32 pesos de interés. La verdad está muy viable el pago", dijo.

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