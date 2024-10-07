El boom de las finanzas en línea en México ya no es ninguna novedad y eso puede notarse gracias a la gran cantidad de ahorristas e inversores que desean comenzar a operar en las plataformas online. En ese sentido, hemos recapitulado todo lo que debe tener un buen bróker en este 2024 para que el usuario tenga la mejor experiencia posible en cada uno de sus movimientos financieros en los diversos mercados. Con el 2024 ya entrando en su recta final, discutir o subrayar la importancia de la tecnología en nuestra vida cotidiana puede ser un tanto redundante. Sin embargo, son tantos los impactos que posee en diversas áreas de la sociedad, que muchas veces no llegamos a conocerlos todos y, muchos menos, con la profundidad que cada uno de los casos se merece. Por ejemplo, podemos mencionar cómo las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que nos comunicamos, así como también la manera de concebir los empleos, la educación o la compra y venta de productos. Pero no siempre nos detenemos a pensar en el impacto que han tenido en el sector financiero. Sin temor a sonar exagerados, podemos señalar que el rubro de las finanzas es uno de los que más se ha visto modificado en este último tiempo con el surgimiento de nuevos recursos tecnológicos. Después de todo, no es casualidad que sea, justamente, el rubro Fintech, uno de los que más ha crecido en México en el resto de América Latina. Es por ello que más allá de los impactos que posee en el rubro empresarial, vamos a detenernos específicamente en todo lo que las nuevas tecnologías brindan al sector de las finanzas en línea, especialmente a los pequeños y medianos ahorristas. Comencemos.

México y el boom Fintech

Como hemos ido adelantando en este artículo, el grueso de la región latinoamericana vive con una especial atención el boom de las finanzas en línea, ya que ha permitido no solo crear nuevos puestos de empleos y fortalecer la educación financiera de su población, sino que también ha permitido formalizar la economía cotidiana. Tal y como detallaremos más adelante cuando hagamos mención a las características que deben poseer los brókers para invertir en México, los recursos tecnológicos con los que cuentan los ciudadanos de a pie han cambiado la forma en la que se piensa en el dinero. Esto se puede apreciar en profundidad en los mexicanos y mexicanas más jóvenes, los cuales se encuentran ingresando al sector financiero a una edad más temprana que la de sus padres. Su familiaridad con las herramientas digitales, en ese sentido, resulta un factor determinante. Después de todo, de acuerdo a diversos sondeos y encuestas, se ha llegado a la conclusión de que hoy en día el concepto del dinero es mucho más digital que físico, lo que ayuda a proyectar un futuro no tan lejano en donde el efectivo haya quedado prácticamente atrás. Lo mismo sucede con otros elementos económicos y financieros: el concepto de ahorro, por ejemplo, se ha naturalizado de otra forma entre los jóvenes, los cuales ya saben que cuentan con recursos seguros, ágiles y efectivos para no solo cuidar su capital, sino que también pueden obtener rendimientos gracias a ellos. Así entonces, hemos llegado al asunto central de este artículo: las inversiones financieras. Al igual que el dinero o la idea de ahorro, las operaciones financieras también se encuentran en un lugar distinto del imaginario de la sociedad y, a continuación, vamos a adentrarnos en ello.

¿Qué debe poseer un buen bróker para invertir?

Luego de haber recorrido en profundidad el panorama general de México >en relación al mundo Fintech y las nuevas tecnologías financieras, ha llegado el momento de responder el gran interrogante: ¿qué se debe priorizar a la hora de optar por un bróker o plataforma de inversión? 1 – Seguridad y regulación: antes que nada, el bróker para invertir debe encontrarse bajo la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como diversos organismos del Estado como puede ser la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Si eso sucede, lograrás garantizarte que cumple con los protocolos de transparencia y seguridad necesarios. En relación con la seguridad, además, velar por la seguridad de los fondos es de una importancia vital. Saber que se cuenta con cuentas segregadas o que se ofrecen seguros por los depósitos, permite preocuparse únicamente por los resultados de la estrategia financiera que se implemente. 2 – Costos, comisiones y tarifas: como hemos señalado al principio de este artículo, el número creciente de inversores online lleva a una amplia oferta en el mercado, por lo que es posible encontrar una gran cantidad de plataformas y brókers. Otro factor clave es revisar los costos por utilizarlos, así como las comisiones y taridas que se cobren. Entre los casos más interesantes, encontramos los costos fijos como bien puede ser el caso del mantenimiento de la cuenta, así como tarifas variables que responden al spread (diferencia entre los precios de venta y compra). Utilizar herramientas digitales como los comparadores de brókers puede servir. 3 – Cuenta demo: otro recurso que demuestra que estamos ante un bróker de buen nivel es que ofrezca a sus usuarios la posibilidad de abrir una cuenta demo para poder practicar en un escenario realista. Las cuentas demo son una excelente forma de aprender tanto teoría como práctica, ya que se pueden poner a prueba distintos conocimientos y teorías, así como seguir familiarizándose con los términos específicos del mercado, los análisis técnicos, las herramientas de gráficos y otros recursos de la plataforma. 4 – Recursos adicionales: en relación con el punto anterior, un buen bróker en México permite a los usuarios disfrutar de diversas herramientas que mejoren su formación financiera, así como los resultados que se puedan llegar a obtener gracias a la estrategia que se haya elegido de manera previa en el análisis. Como hemos señalado recientemente, los gráficos interactivos pueden ser de gran ayuda, así como también las herramientas que permitan realizar análisis técnicos en un periodo breve de tiempo. Por supuesto, aquellos brókers que más han incorporado el recurso de la Inteligencia Artificial (IA), mejores aportes podrán brindar a sus usuarios. 5 – Atención al cliente: por último, una de las cuestiones más valoradas dentro de la Experiencia del Usuario (UX). Hoy en día, los brókers más prestigiosos en México en este 2024 se encargan de otorgar un servicio constante de atención al cliente todo el año a través de distintos canales. La ya mencionada IA permite resolver la mayoría de las dudas y preguntas en los chats o apartados de preguntas frecuentes, mientras que la atención personalizada, los llamados por teléfono o el seguimiento de casos vía correo electrónico han acelerado los tiempos de respuestas satisfactorias ante las necesidades del usuario.

Conclusión final

Como hemos podido observar, la cantidad de factores a tener en cuenta a la hora de elegir un buen bróker en México no son pocos. Mientras más atención prestes a estas cuestiones, mejor futuro se puede augurar a los movimientos financieros que realices y a los rendimientos que obtengas.