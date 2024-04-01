Al momento de proceder con la declaración anual, los usuarios se topan con un mensaje indicando que se están realizando labores de mantenimiento Como cada año, el inicio del periodo para presentar ...

Al momento de proceder con la declaración anual, los usuarios se topan con un mensaje indicando que se están realizando labores de mantenimiento Como cada año, el inicio del periodo para presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha visto marcado por dificultades técnicas. Contribuyentes que intentan cumplir con sus obligaciones fiscales se han encontrado con un obstáculo familiar: la caída de la página del SAT. A pesar de poder acceder a la portada del sitio web, al momento de proceder con la declaración anual de personas morales, los usuarios se topan con un mensaje indicando que se están realizando labores de mantenimiento. Las personas morales deben presentar su declaración anual a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termina el ejercicio fiscal. Es decir, la declaración anual de personas morales del ejercicio fiscal de 2023, debe presentarse a más tardar en marzo de 2024. Pero como el último día de marzo fue domingo, la fecha límite para presentar la declaración se recorrió al 1 de abril de 2024.

Un problema anual sin solución a la vista

Este inconveniente no es nuevo para los contribuyentes. Históricamente, el 1 de abril, fecha en que se abre la ventana para realizar las declaraciones anuales de personas físicas, el sistema del SAT experimenta sobrecargas y fallos que impiden a los usuarios completar sus trámites. Año tras año, la situación se repite sin que se haya encontrado una solución definitiva que prevenga estos colapsos.

Silencio oficial ante la frustración de los contribuyentes

Hasta el momento, el SAT no ha emitido comunicado alguno que aclare la situación o brinde una estimación sobre cuándo se resolverán los problemas técnicos. Esta falta de información oficial solo aumenta la frustración entre los contribuyentes, quienes se ven presionados por los plazos fiscales.

Las redes sociales, un eco de las quejas

En redes sociales, la situación ha generado un aluvión de comentarios y quejas por parte de los usuarios afectados. Capturas de pantalla con los mensajes de error y relatos de intentos fallidos para realizar la declaración se multiplican en plataformas como Twitter y Facebook, evidenciando la magnitud del problema.