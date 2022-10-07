El SAT comenzó a fiscalizar a Citibanamex, no sólo como institución financiera, sino también a las obras de arte que componen su patrimonio cultural y a la fundación Citibanamex, cuya unidad de banca de consumo ha sido puesta a la venta por Citigroup, es objeto de diversas auditorías fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Así lo informó a Bloomberg en Línea, Raquel Buenrostro, quien hasta ayer era la titular del órgano recaudador. En entrevista con dicho medio, la funcionaria, que ahora encabezará la Secretaría de Economía, detalló que el SAT comenzó a fiscalizar al banco no sólo como institución financiera, sino también a las obras de arte que componen su patrimonio cultural y a la fundación. De acuerdo con Darío Celis, columnista deEl Financiero, el patrimonio cultural de Banamex está resguardado bajo un convenio que establece que las más de dos mil obras están en un registro especial y no se pueden sacar del país. Por su parte, Buenrostro informó que las auditorías están en curso, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha solicitado a Citibanamex la información necesaria para la auditoría. “Sí, está en revisión (el banco). Hay varias (auditorías) porque están las fundaciones y está el banco mismo. Piden información (al banco) y trabajan como cualquier otra empresa cuando hay una auditoría, tanto a la fundación como a la institución”, dijo Buenrostro a Bloomerg en Línea. A principios de año, Citigroup anunció que abandonaría la banca de consumo, de pequeñas empresas y de mercado medio en México como parte del cambio de rumbo de la directora ejecutiva, Jane Fraser, de la entidad crediticia con sede en Nueva York. Asimismo, anunció en enero la venta del negocio de banca de consumo de su unidad mexicana, Banamex. Cabe resaltar que el banco tiene un brazo social en la asociación civil Desarrollo Social Citibanamex, AC. quienes pueden recibir ingresos a través de donaciones controladas por la autoridad.

SAT: No se audita a inversionistas

La titular del SAT negó que se esté auditando a bancos, personas o inversionistas que hayan mostrado interés en comprar Banamex, pero dijo que Administración General de Grandes Contribuyentes actualmente está implementando un programa de auditoría del sector financiero que empezó el año pasado. Bloomberg Línea informó que el banco tiene una colección de 4,000 pinturas, textiles y edificios históricos que se incluirán en la venta de Banamex, que incluye 700 piezas consideradas de importancia nacional, incluida una de la reconocida artista Frida Kahlo y una docena de su socio Diego Rivera. El programa de pago en especie está dirigido a artistas visuales mexicanos y extranjeros residentes en el país, que opten por pagar sus impuestos entregando obras de arte resultantes de su producción. En conjunto, las vastas propiedades de la firma financiera, conocida localmente como Banamex, se consideran una de las mejores colecciones privadas de arte mexicano en el mundo. Como reportamos, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Citibanamex recibió condonaciones de impuestos por 10 mil 784 millones de pesos. De acuerdo con la organización Fundar, Citibanamex es el grupo más beneficiado por las condonaciones fiscales en los dos sexenios. Así, supera a otros como Grupo Salinas que recibió una condonación de 6,930 millones de pesos y BBVA Bancomer, con una condonación de 3,870 millones de pesos.