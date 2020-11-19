Las propuestas que presentarán en Dinner in the Sky incluyen desayunos, comidas y cenas. Bienvenidos a nuestra columna gourmet del mes. La experiencia Dinner in the Sky regresa a la Ciudad de México a partir del próximo 28 de noviembre para los intrépidos que se atrevan a subir a una altura de 45 metros con el fin de disfrutar de un menú gourmet. Esta vez, cocinado por el chef peruano Álvaro Vásquez. Se trata de una dinámica única en el mundo en la que 22 personas son elevadas en una plataforma mediante una grúa a 45 metros de altura para probar un menú que es preparado frente a sus ojos y que estará en la capital del país, en Campo Marte, hasta el 28 de febrero del 2021. “La experiencia está diseñada en una plataforma en su mayoría de metal, la cual es suspendida con cables de alta seguridad de acero inoxidable, todos los dibujos, cálculos y simulaciones se ponen a prueba y están supervisados por el organismo internacional de pruebas TÜV Rheinland, de Alemania”, cuentan los organizadores. Además, “los asientos son estilo Fórmula Uno y cada uno cuenta con un arnés de seguridad que lo mantendrá protegido, pero que también le permitirán tener facilidad de movimiento y comodidad en todo momento. La silla puede girar 90 grados, permitiendo captar fabulosas fotos y videos, con completa seguridad”. El cocinero Álvaro Vázquez es originario de Lima, Perú, y fue discípulo de los afamados chefs: el peruano Virgilio Martínez y el mexicano Enrique Olvera. Las propuestas que presentarán en Dinner in the Sky incluyen desayunos, comidas y cenas, en función de los productos y sabores que se pueden encontrar en México. Dinner in the Sky nació en Bélgica en el año de 2005, hoy opera en más de 60 países y por éste han pasado grandes chefs como el italiano Massimo Bottura, galardonado a nivel mundial; y el peruano Virgilio Martínez, cuyo restaurante Central es considerado uno de los mejores en América Latina. Para poder vivir la experiencia es necesario cumplir con los requerimientos sanitarios, mismos que se pueden consultar en: https://dinnerinthesky.com.mx