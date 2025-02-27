El SAT lanzó una nueva plataforma para la DIOT, pero los contribuyentes enfrentan demoras excesivas, errores y falta de retroalimentación La digitalización de trámites fiscales avanza, pero no sin ...

El SAT lanzó una nueva plataforma para la DIOT, pero los contribuyentes enfrentan demoras excesivas, errores y falta de retroalimentación La digitalización de trámites fiscales avanza, pero no sin tropiezos. La nueva herramienta del SAT para presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) ha generado críticas entre los contribuyentes, quienes reportan extrema lentitud y problemas técnicos de la plataforma. Aunque la plataforma promete agilizar procesos al permitir la carga masiva de datos, los usuarios señalan que el sistema tarda horas en procesar archivos, incluso con pocos registros. Además, en muchos casos la carga se interrumpe sin previo aviso debido a errores de conexión o ‘timeouts’, sin ofrecer indicadores claros del progreso. Estos inconvenientes afectan especialmente a empresas con altos volúmenes de operaciones, quienes se ven obligadas a repetir cargas o recurrir a métodos manuales, aumentando el riesgo de errores y retrasos en sus obligaciones fiscales. Mientras los contribuyentes exigen mejoras, la autoridad fiscal aún no ha dado una solución definitiva. En este contexto, expertos recomiendan a los usuarios realizar cargas en horarios de menor tráfico, mantener respaldos y reportar fallas directamente al SAT para presionar por una optimización del sistema.

📌 Recomendaciones para evitar errores en la DIOT

Para minimizar riesgos y agilizar el proceso, los contribuyentes pueden tomar en cuenta las siguientes estrategias:

Utilizar herramientas de validación previa para revisar formatos y evitar inconsistencias.

para revisar formatos y evitar inconsistencias. Dividir archivos grandes en segmentos más pequeños para facilitar su carga.

para facilitar su carga. Realizar el trámite en horarios de menor tráfico , como noches o fines de semana.

, como noches o fines de semana. Mantener copias de seguridad y capturas de pantalla para documentar el intento de cumplimiento.

Estrategias para una carga sin errores en la DIOT

⚠️ Consecuencias del incumplimiento

No presentar la DIOT correctamente podría derivar en sanciones, tales como:

Multas económicas: De $14,880 a $29,750 pesos, con aumentos por reincidencia.

De $14,880 a $29,750 pesos, con aumentos por reincidencia. Auditorías fiscales: Errores o inconsistencias pueden llamar la atención del SAT.

Errores o inconsistencias pueden llamar la atención del SAT. Pérdida de beneficios fiscales: Algunos regímenes tributarios exigen el cumplimiento puntual de estas declaraciones.

¿Qué es la DIOT y quiénes deben presentarla?

La DIOT es una obligación fiscal para personas físicas y morales que realizan actividades gravadas por la Ley del IVA. A través de esta declaración, se reportan las transacciones con proveedores, detallando pagos, retenciones, acreditamientos y traslados del IVA.

Deben presentarla:

⁠Personas físicas y morales con actividades gravadas por IVA.

⁠Entidades gubernamentales y sus organismos descentralizados.

⁠Aunque no haya operaciones en un periodo, debe presentarse la declaración con la opción "La presenta sin operaciones".

Exentos de presentarla: