El Procurador Fiscal deberá atender una bomba legal y política que amenaza con dinamitar su trayectoria, de acuerdo con una columna publicada por El Universal. El trabajo del titular de la Procurad...

El Procurador Fiscal deberá atender una bomba legal y política que amenaza con dinamitar su trayectoria, de acuerdo con una columna publicada por El Universal. El trabajo del titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, es muy notorio por su embate contra empresas factureras y de outsourcing o subcontratación laboral. Pero el funcionario deberá atender un escándalo legal y político que amenaza con dinamitar su trayectoria, de acuerdo con una columna de Roberto Rock, publicada en El Universal.

PFF removió al subprocurador de Asuntos Financieros

En el texto, el periodista recordó que en la segunda semana de agosto, la PFF removió de su cargo a Mauricio Joel Peña Pierre, quien se desempeñaba como subprocurador de Asuntos Financieros. La columna indica que dicho ex funcionario es cercano a Romero Aranda, pero fue acusado de extorsionar a una empresaria, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas. Sin embargo, el autor de la columna considera que la remoción de Peña Pierre no apagó el escándalo en el que están implicados reconocidos despachos de abogados fiscalistas, a los que se atribuye cercanía directa con el propio procurador Romero Aranda.

Denuncia de extorsión para desbloquear cuentas y diluir acusaciones

La denuncia por extorsión la realizó el 16 de febrero María Rosa Llaca Colchado, empresaria de Hidalgo, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La empresaria denunció a Peña Pierre y a un grupo de abogados que lograron obtener de ella una extorsión inicial de dos millones de pesos, de un total de 28 millones que le reclamaron. La suma de dinero solicitada era para desbloquear sus cuentas en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, y hacer que se diluyeran las acusaciones en su contra en la PFF.

En la denuncia figuran funcionarios y abogados

Como parte de su columna, Roberto Rock expuso que en el caso destaca lo siguiente:

Además de Peña Pierre, en la denuncia figura Jesús Patiño Soto, quien había estado a cargo de los estados financieros de la señora Llaca por 30 años. Las indagatorias correspondientes han arrojado que Patiño y Peña son socios en el despacho Patiño Soto y Compañía, S.C.

Patiño y otros dos litigantes mencionados, Sergio Bartolini Esparza y Óscar Cervantes Bolaños, se desempeñaron en este caso también como representantes del despacho internacional Legal & Global Economic Advisors (MXLEGA), del que Peña Pierre aparece como socio y vicepresidente para México y América Latina.

El ex funcionario de la PFF es igualmente socio del exprocurador fiscal de la Federación Juan José Paullada Figueroa (1999-2000), ratificado por el Senado en octubre de 2019, ya en el actual gobierno, como consejero independiente de Pemex por cinco años. Ambos aparecen como propietarios en el despacho Paullada, Guevara & Asociados. Este despacho, se aseguró a El Universal, sostiene nexos con otro: Del Rey, Romero, Guevara, Nava y Asociados, en el que ha participado el actual titular de la PFF.

De acuerdo con el columnista, la UIF denunció a la empresaria y a su hijo, Fernando de la Peña Llaca, también empresario, entre otras personas físicas y morales, por ventas irregulares de inmuebles a la Universidad Autónoma de Hidalgo y al presidente de su patronato, Gerardo Sosa Castelán.

Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/romero-aranda-zar-fiscal-bajo-predicamento

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