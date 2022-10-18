Los trabajadores con ingresos menores a 7 mil 382 pesos mensuales recibe un apoyo de carácter fiscal para pagar menos ISR El subsidio para el empleo es un apoyo que se estableció en México para los...

Los trabajadores con ingresos menores a 7 mil 382 pesos mensuales recibe un apoyo de carácter fiscal para pagar menos ISR El subsidio para el empleo es un apoyo que se estableció en México para los trabajadores que tienen menos ingresos. Con el subsidio, los trabajadores con ingresos menores a 7 mil 382 pesos mensuales recibe un apoyo de carácter fiscal, para pagar menos Impuesto sobre la Renta (ISR).

Los patrones son quienes aplican el subsidio para el empleo

El apoyo lo proporciona el Gobierno de México por medio de los empleadores o patrones, quienes aplican el subsidio al momento de hacer las retenciones del ISR. El monto del subsidio depende del nivel de ingresos del trabajador, y se calcula usando una tabla publicada en la Ley del ISR.

El subsidio se calcula dependiendo de los ingresos

El subsidio para el empleo está publicado en la Ley del ISR: ARTÍCULO DÉCIMO. Se otorga el subsidio para el empleo en los términos siguientes: I. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la misma Ley. El subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondan al mes de calendario de que se trate, la siguiente:

El subsidio se implementó en 2008

De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, el subsidio para el empleo es una prestación que se otorgó para incrementar un poco el ingreso neto de los trabajadores. En entrevista con El Contribuyente, la contadora explicó que el subsidio para el empleo se implementó desde hace muchos años. "El subsidio se publicó en 2007 y entró en vigor en 2008, así que aproximadamente tiene 15 años", indicó. Pero Ríos Hernández indicó que el subsidio para el empleo ha perdido poder de beneficio para los trabajadores. Esto se debe a que no se ha modificado y hace falta actualizarlo.