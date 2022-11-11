Las tablas de ISR tienen que ajustarse cuando la inflación acumule más de 10%, desde su última actualización Para 2023, la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) cobradas a los ingresos será menor d...

Las tablas de ISR tienen que ajustarse cuando la inflación acumule más de 10%, desde su última actualización Para 2023, la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) cobradas a los ingresos será menor debido a un ajuste que se hace cuando la inflación rebasa 10%; no obstante, habrá ajustes al alza a las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobran a productos de consumo como gasolinas, refrescos, jugos y tabaco.

De acuerdo con Expansión, el ajuste beneficiará a los empleados de la iniciativa privada, del sector público, las personas físicas con actividad profesional, empresarial y/o con una o varias propiedades en renta, como casa-habitación; con ingresos por plataformas tecnológicas, entre otros regímenes.

Las tablas de ISR tienen que ajustarse cuando la inflación acumule más de 10%, desde su última actualización, la cual fue publicada el 11 de enero de 2021.

“Por ahora vamos por arriba de 8% y faltan dos meses para que termine el ejercicio fiscal 2022, si la tendencia de aumento se mantiene, esperaríamos una actualización de las tarifas para el ejercicio fiscal de 2023”, explicó Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Ajuste se aplicaría en 2023

Cabe resaltar que los ejercicios fiscales de 2021 y 2022 no han sufrido actualización, sin embargo, de enero de 2021 a octubre de 2022, la inflación acumulada es de 13.67% de acuerdo con la calculadora del Índice Nacional del Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por lo anterior, la presidenta del IMCP precisó que la actualización debería publicarse con el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, aproximadamente a finales de diciembre 2022 o, a más tardar, en enero del próximo año.

Ajuste al alza a impuesto IEPS

El ajuste a la tasa de ISR beneficiará a los contribuyentes, sin embargo sus bolsillos podrían verse afectados debido a los ajustes al alza en las cuotas del IEPS que les cobran a los refrescos, jugos, tabaco y gasolina. Cabe precisar que los porcentajes como el IVA de 16% o el ISR máximo de 35%, se mantendrán para 2023. Los ajustes a las cuotas del IEPS a gasolinas se hacen anualmente desde 2016, mientras que los montos del IEPS que se cobran a bebidas saborizadas como jugos, refrescos, y a cigarrillos se ajustan cada año desde 2020, según la Ley del IEPS vigente.

Cuotas a gasolinas

Con una estimación de 8.5% para la inflación de 2022, de acuerdo con las más reciente encuesta de Banxico. Las cuotas para los combustibles se ajustarán al alza. En el caso de la cuota federal IEPS, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá un margen actualizado por inflación para el cobro de la cuota de impuesto por litro de combustible, siempre y cuando no brinde subsidio de 100% por el alza de petróleo a nivel global, como lo ha hecho la mayor parte de este año.

Cuotas estatales y por CO2

Las cuotas del IEPS estatal y por emisión de CO2 también se ajustan a la inflación. Para 2022 son de 14.55 centavos por litro para las gasolinas pasaría a 15.78 centavos en 2023; por litro de diésel se cobran 17.66 centavos para el siguiente año sería de 19.16 centavos. Para el caso del gas propano es de 7.72 centavos por litro y aumentaría a 8.37 centavos por litro; y para el butano en 10.73 centavos. Las cuotas del IEPS estatal ascienden a 48.47 centavos para la Magna; 59.14 centavos para la Premium, y 40.22 centavos por litro de Diésel. Y estas serían de 52.55, 64.16 y 43.6 centavos por litro, respectivamente, en 2023.

Refrescos y jugos

La cuota IEPS para bebidas saborizadas, incluyendo jugos y refrescos, este año es de 1.39 pesos por litro con un ajuste de acuerdo con lo esperado por analistas para la inflación a fin de año la cuota quedaría en 1.50 pesos por litro.

Impuesto a cigarrillos

A los cigarros y puros, además de una tasa de 160% por IEPS, se le aplica, desde 2020, una cuota que este año es de 0.54 pesos, y que con la inflación de 2022, quedarían en 0.58 pesos por cada 0.75 ramos de tabaco. La tasa de 160% no se actualizará el siguiente año, pero sí la cuota como marca la Ley del IEPS.