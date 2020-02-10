Debido a la entrada en vigor del nuevo valor de la UMA, los montos y parámetros de la Ley Antilavado también cambiaron. A principios de año, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi)...

Debido a la entrada en vigor del nuevo valor de la UMA, los montos y parámetros de la Ley Antilavado también cambiaron. A principios de año, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor de la UMA para 2020, que entró en vigor el 1 de febrero. El valor diario es de 86.88 pesos; el mensual, de 2 mil 641.15 pesos, y el anual, de 31 mil 693.80 pesos. Con estos nuevos valores, también cambiaron las obligaciones y sanciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o Ley Antilavado. Te decimos los cambios más importantes.

Nuevas multas de la Ley Antilavado

Sanciones administrativas: No cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría: 200 a 2 mil UMA, 17 mil a 173 mil pesos. Incumplir cualquier obligación de la Ley: 200 a 2 mil UMA, 17 mil a 173 mil pesos. Presentar los avisos de actividades vulnerables dentro de 30 días después de la fecha de vencimiento. La presentación extemporánea, después de 30 días se considera omisión: 200 a 2 mil UMA, 17 mil a 173 mil pesos. Omitir la presentación de avisos de actividades vulnerables: 10 mil a 65 mil UMA, 868 mil a 5 millones 647 mil pesos.

Delitos: Proporcionar datos falsos a quienes deban presentar los avisos: 500 a 2 mil UMA, de 43 mil a 173 mil pesos. Modificar o alterar dolosamente información de los avisos: 500 a 2 mil UMA, de 43 mil a 173 mil pesos. Servidores públicos que hagan uso indebido de la información: 500 a 2 mil UMA, de 43 mil a 173 mil pesos. Revelar información en la que se vincule a las personas con cualquier aviso: 500 a 2 mil UMA, de 43 mil a 173 mil pesos.



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