Para iniciar un despacho exitoso, se requiere dedicación, paciencia y perseverancia, ya que los resultados pueden tardar en llegar La demanda de servicios contables en México es cada vez mayor y of...

Para iniciar un despacho exitoso, se requiere dedicación, paciencia y perseverancia, ya que los resultados pueden tardar en llegar La demanda de servicios contables en México es cada vez mayor y ofrece una gran oportunidad para los profesionales de este sector. De acuerdo con el especialista Luis Velasco, se espera que el mercado de servicios contables en México crezca a una tasa compuesta anual de aproximadamente 5.4% durante los próximos cinco años. Esto se debe al impulso de la creciente demanda de servicios financieros y de auditoría. Por lo anterior, el especialista fiscal expuso una guía para saber cómo poner un despacho contable.

Pasos esenciales para poner un despacho contable

El contador explicó que los siguientes pasos básicos sirven para ilustrar el camino que debe seguirse para poder poner un despacho contable:

1. Define el campo y sector de clientes a los que estará dirigido tu despacho

El primer paso que tienes que dar para poner un despacho contable es analizar qué tipo de servicios contables ofrecerás. La profesión abarca muchas especialidades tales como Contabilidad, Impuestos, Auditoría, Costos, Comercio Exterior, Nómina y Seguridad Social, etc. Por lo tanto, deberás definir primero en qué área de la profesión tienes más experiencia y sobre todo si estás capacitado para prestar servicios de calidad a tus futuros clientes. Si aún tienes dudas, aquí hay 3 consejos que te ayudarán a definir tu enfoque:

Identifica tu nicho de mercado: ¿a qué tipo de clientes te dirigirás? ¿Te enfocarás en grandes empresas, pymes, personas físicas o algún sector específico como el restaurantero o tecnológico?

Elabora un plan de negocios detallado: este documento debe incluir tus objetivos, estrategias, proyecciones financieras y un análisis FODA.

Analiza a tus competidores: aquí deberás enfocarte tanto en competidores directos como indirectos.

2. Considera los trámites necesarios para poner un despacho contable

Los trámites para iniciar un despacho pueden variar según la localidad, pero en términos generales deberás considerar lo siguiente:

Contar con los requisitos mínimos profesionales (título y cédula profesional)

Constituir legalmente el despacho como una Sociedad Civil

Darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)

Verificar si para la prestación de algunos servicios de auditoría se cuenta con los registros adecuados ante el Servicio de Administración

Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las tesorerías locales para dictaminar sus Estados Financieros para efectos fiscales.

3. Crea un organigrama de tu despacho

Un organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa. En el caso de un despacho contable, esta herramienta visual te permitirá definir roles, responsabilidades y jerarquías, facilitando la coordinación de tareas y mejorando la eficiencia de tus procesos.

4. Preparar un presupuesto de gastos e inversión

Para iniciar el despacho y con la finalidad de desarrollar tu trabajo de manera eficiente, deberás contar con cierto equipo, software e infraestructura para realizar las actividades del despacho. Entre los bienes y equipo necesarios para poner un despacho contable se encuentran:

Renta o gastos del lugar físico donde se llevarán a cabo las actividades

Telefonía y acceso a Internet

Papelería y consumibles

Equipo de cómputo y licencias para software básico

Mobiliario de oficina

Software contable, de nómina y administrativo. En este punto es muy importante considerar las opciones en el mercado, tomando en cuenta los beneficios que representa tener este tipo de soluciones y elegir la mejor herramienta para proporcionar servicios de calidad a los clientes.

5. Evalúa asociarte con otros colegas

Evaluar la posibilidad de trabajar con otros profesionales de Contaduría te permitiría diversificar los servicios que puedes prestar a los potenciales clientes. Podrías asociarte con especialistas en otras áreas diferentes a las que tienes experiencia y extender tu red de negocios, ya que al ser más personas en el despacho tendrán mayor cantidad de contactos y consecuentemente más clientes potenciales. Luis Velasco considera que se debe tener presente que para asegurar el éxito al iniciar un despacho, necesitarás muchas horas de trabajo, tiempo, recursos y paciencia. Al principio, la operación y funcionamiento del despacho puede no ser tan rentable como esperabas, por lo que es probable caer en desesperación; sin embargo, es necesario perseverar, ya que hacer crecer un negocio toma tiempo.