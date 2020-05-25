Los procesos de atención del SAT son obsoletos y están generando varios casos de incumplimiento fiscal debido a la pandemia. Durante esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, los procesos de atención a los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se muestran obsoletos y deben ser actualizados. No solo eso, debido a fallas operativas del SAT, varios contribuyentes han caído en incumplimiento fiscal. Así lo señaló el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), de acuerdo con el periódico El Financiero. En esa nota, el ICPNL declaró que, por la pandemia, ha caído la capacidad del SAT para atender en línea a los contribuyentes, lo que ya afectó a miles de usuarios. “Derivado de la pandemia, la oferta de citas ante en el SAT ha disminuido drásticamente, siendo prácticamente imposible poder reservar un espacio; lo cual ha puesto en incumplimiento de sus obligaciones fiscales a miles de contribuyentes, sin que exista la voluntad de incumplir”, comunicó el organismo presidido por Ernesto Méndez Moreno. El INCP también menciona que por la imposibilidad de renovar la firma electrónica, o e.firma, debido a la falta de citas, algunas empresas no pueden emitir CFDI, disponer del dinero que tienen depositado en los bancos y en algunos casos incluso concluir con acuerdos contractuales. El instituto invitó a la autoridad a pensar la coyuntura como una oportunidad para modernidad sus procesos y mejorar la calidad del servicio. “El cese de actividades ha orillado a los contribuyentes a ser más eficientes y trabajar remotamente en ambientes virtuales; poniendo en evidencia que la presencia física no es indispensable en todos los casos para ser productivo. El área de servicios de atención al contribuyente ha sido siempre el primer contacto de un ciudadano que pretende dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales”, dicen. El ICPNL llama al SAT a utilizar otros procesos de atención a los contribuyentes, como por ejemplo la implementación de herramientas tecnológicas que ya se usan en otras dependencias del gobierno federal, o incluso en el mismo SAT, como las videollamadas, la digitalización de documentos, el acceso a bases de datos para contejar la información, o el buzón tributario. Lo anterior con la finalidad de que los contribuyentes que necesitan ayuda por parte de la autoridad para cumplir sus obligaciones, la reciban. Con información de El Financiero.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y nuestro canal de YouTube.