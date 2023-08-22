El incremento fue resultado de una mayor presencia fiscal y de un cambio en la cultura fiscal de los contribuyentes, señalan especialistas En México, las personas físicas y morales están obligadas a presentar sus declaraciones anuales de impuestos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En la primera mitad de 2023, según reporta Reforma, se presentaron 12 millones 800 mil declaraciones anuales de ejercicios fiscales anteriores, así como declaraciones complementarias. Esto representó un 16 por ciento más de declaraciones que en el mismo periodo de 2022. El incremento fue el segundo más alto de la actual administración federal, porque en el primer semestre de 2021, el alza real anual fue de 26.3 por ciento, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del SAT al segundo trimestre de 2023. En su informe, el SAT indicó que de las declaraciones reportadas, la mayoría fueron de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal 2022, que sumaron 10 millones 577 mil, 16.2 por ciento más anual. La autoridad fiscal aseguró que el incremento fue resultado de una mayor presencia fiscal y de un cambio en la cultura fiscal de los contribuyentes. Consideró que también ayudaron las acciones implementadas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo al diario que ha servido que el fisco diera a conocer su Plan Maestro. "Creo que eso colaboró para que los contribuyentes pues vieran que el SAT sí va como en serio y presentaran sus declaraciones", afirmó. Además, consideró que sí hay una mayor cultura fiscal entre los contribuyentes, particularmente en las personas físicas, que ahora tienen mayor conocimiento sobre los beneficios de presentar la declaración, como el saldo a favor. "Para esto, un aspecto importante fue que hubo muchísima promoción por parte del SAT en este año, como pocas veces, casi también desde el principio, respecto a que presentabas tu declaración anual y automáticamente a quienes tuvieran saldo a favor , se les iba a devolver", señaló la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México.