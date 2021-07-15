Cuando se concrete el traspaso, la ANAM controlará los bienes, ingresos, fondos y fideicomisos relacionados a las aduanas que hoy en día controla el SAT. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el día de ayer un decreto con el que se creará la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que reemplazará a la Administración General de Aduanas (AGA), que hoy en día forma parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La nueva institución será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es decir, pasará de formar parte del SAT a ser un órgano de la SHCP, de la misma forma que lo es el fisco desde que existe. Aún falta que se haga la reforma legal que traspase las funciones de la AGA al ANAM. "El presente Decreto entrará en vigor en la fecha en la que inicie la vigencia de las reformas legales que otorguen la competencia que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria en materia fiscal y aduanera al órgano desconcentrado previsto en este Decreto", se lee en un artículo transitorio del decreto. Cuando se concrete el traspaso, la ANAM controlará los bienes, ingresos, fondos y fideicomisos relacionados a las aduanas que hoy en día controla el SAT. El fideicomiso más grande de estos tiene un saldo de 78 mil 842 millones de pesos. Otro punto destacable del decreto es que permite al ANAM la contratación de personas pertenecientes a las fuerzas armadas. "Contará con las unidades administrativas que se determinen en su Reglamento Interior. La Agencia Nacional de Aduanas de México podrá contar con personal que pertenezca o haya pertenecido a las fuerzas armadas, de conformidad con las disposiciones aplicables". En el futuro, el titular de la ANAM será nombrado por el presidente, tras ser propuesto por la SHCP. No obstante, en esta ocasión será Horacio Duarte, actual titular de la AGA del SAT, quien encabece la nueva institución. "El Secretario de Hacienda propondrá al Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, que esté en funciones a la fecha de entrada en vigor del citado Decreto, como Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México".

Ramírez de la O buscaría quitarle poder a Buenrostro

De acuerdo al periodista Darío Celis, la creación de la ANAM obedece a un intento del próximo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por “amarrarle las manos tanto a Raquel Buenrostro como a Horacio Duarte”. Sin embargo, este último podría quedar al frente de la gestión de las aduanas del país.

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