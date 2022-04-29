La situación fiscal de México se ha visto afectada por el contexto internacional y por la propuesta para modificar las leyes de electricidad. La situación fiscal de México se prevé más complicada q...

La situación fiscal de México se ha visto afectada por el contexto internacional y por la propuesta para modificar las leyes de electricidad. La situación fiscal de México se prevé más complicada que la que se enfrentó en 2021, de acuerdo con la agencia de calificación de riesgo Moody's Investors Service. Lo anterior, a pesar de que el fisco mexicano logró un monto récord en recaudación en el primer bimestre de 2022. Por eso, Moody's analizará qué hacer con la calificación soberana de la nación este trimestre. Una nota de Reforma indica que Renzo Merino, analista soberano de Moody's para México, explicó que el panorama fiscal del país se ha visto afectado por lo siguiente:

La invasión de Rusia a Ucrania.

El aumento de los precios internacionales del petróleo.

El especialista dijo que aunque esto último reduce la presión sobre México para financiar la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), eleva el costo de las importaciones de combustible y perjudica las perspectivas de crecimiento. "El panorama no era muy bueno a principios de año, pero sin duda se ha vuelto más complicado debido a los recientes impactos", sostuvo Merino. Merino dijo que a esto se suman las recientes propuestas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de modificar las leyes de electricidad que perjudican la confianza empresarial por la incertidumbre regulatoria.

Recaudación en el primer bimestre de 2022

Sin embargo, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en términos de recaudación se han obtenido buenos resultados. En enero y febrero de 2022, la recaudación fue de 21,187 mdp con las acciones de vigilancia aplicadas, 68.1% más que en igual periodo del año pasado y el mayor monto desde 2012, año desde que se tiene registro. Reforma informó que según el fisco, eso fue resultado de la aplicación de los programas "Vigilancia del cumplimiento" y "Caídas recaudatorias".