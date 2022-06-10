Además de los recibos de nómina, las facturas por servicios, como el de telefonía, así como las de la Afore, también deben contar con información actualizada de los clientes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio una prórroga para que la nueva factura electrónica 4.0 sea obligatoria a partir del 1 de enero de 2023, con el propósito de otorgar facilidades a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales. El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, en su nueva versión, requiere que los datos del contribuyente estén actualizados, por lo cual, en fechas recientes cientos de trabajadores acudieron a las oficinas del fisco para tramitar la Constancia de Situación Fiscal.

¿Por qué es importante tramitar la Constancia?

Aunque el SAT dio prórroga para tramitar la Constancia de Situación Fiscal, y las empresas y los contribuyentes en general podrán utilizar la factura 3.3 lo que resta del año, es importante que se tramite el documento, ya que si la información no está actualizada en una factura, está no podrá ser deducible de impuestos. Además de los recibos de nómina, las facturas por servicios, como el de telefonía, así como las de la Afore, también deben contar con información actualizada de los clientes, según el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). De acuerdo con Virgina Ríos, académica de la Maestría en Impuestos de la Universidad Panamericana, el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que es una infracción no expedir o no entregar el CFDI al cliente o darlo sin los requisitos que exige el CFF y el SAT, y el artículo 84 señala que la multa por esta falta puede ir de 17 mil 20 pesos a 97 mil 330 pesos para los contribuyentes en general. En caso de reincidencia puede haber clausura del negocio de 3 a 15 días. Por esa razón las empresas no quieren arriesgarse a emitir un CFDI incorrecto. Según reporta Reforma, antes de darse a conocer la nueva prórroga del SAT, Telmex ya había solicitado a sus clientes, vía correo electrónico, información actualizada del Código Postal del domicilio fiscal y el régimen fiscal registrado en el SAT, incluida en la Constancia de Situación Fiscal.

Dificultades para obtener el documento

Diversos medios reportaron que se originó una saturación en las oficinas del SAT para obtener la Constancia, ante el rumor de que los empleadores no pagarían los salarios correspondientes si no lo presentaban. Asimismo, los contribuyentes reportaron largas filas, fallas en el portal web e intentos de estafa para tramitar el documento. El SAT había impuesto el 1 de julio como fecha para que la factura electrónica 4.0 entrara en vigor, por lo cual las empresas solicitaron a los trabajadores la Constancia. Sin embargo, con la nueva prórroga podrán seguir utilizando la factura 3.3 lo que resta del año y los contribuyentes tendrán más tiempo para tramitar la Constancia. Cabe destacar que la autoridad fiscal informó recientemente que las empresas con 400 trabajadores o más pueden obtener de forma masiva laConstancia de Situación Fiscal de su personal en oficinas del fisco.