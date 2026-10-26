El SAT incorporó nuevos servicios para atender trámites de auditoría, comercio exterior y recaudación.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó nuevos servicios en su sistema de citas electrónicas para que personas y empresas puedan solicitar atención sobre devoluciones de impuestos, adeudos fiscales, multas y otros trámites relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones.

De acuerdo con un comunicado del organismo, las nuevas opciones están disponibles en el portal del SAT y abarcan tres áreas: auditoría, comercio exterior y recaudación.

Entre los servicios incorporados destacan la orientación sobre devoluciones de IVA e ISR, la reducción de multas y recargos, así como la posibilidad de recibir atención para pagar créditos fiscales en parcialidades o de manera diferida.

¿Qué trámites puedes atender con las nuevas citas?

El organismo fiscal incorporó opciones para contribuyentes que necesitan resolver dudas o gestionar asuntos relacionados con sus obligaciones tributarias.

Área Servicios disponibles Auditoría Orientación sobre devoluciones de IVA e ISR

Orientación sobre la restricción y revocación de sellos digitales Comercio exterior Solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente derivadas de operaciones de comercio exterior Recaudación Orientación sobre adeudos, multas y cobranza

Orientación sobre la restricción y revocación de sellos digitales

Reducción de multas y recargos de contribuciones federales

Pago de adeudos en parcialidades o de manera diferida

Obtención de líneas de captura para pagar créditos fiscales

Aplicación de estímulos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación

Orientación sobre garantías del interés fiscal e información de adeudos fiscales

Estas opciones permiten solicitar atención especializada para conocer las alternativas disponibles en cada caso.

Ahora bien, programar una cita no significa que el SAT vaya a autorizar automáticamente una devolución, una reducción de multas o un esquema de pago. Cada solicitud está sujeta a los requisitos y condiciones aplicables.

El SAT realiza miles de trámites para empresas cada semana

El organismo informó que semanalmente se realizan más de 10 mil trámites para empresas, entre ellos inscripciones al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y generación de firma electrónica (e.firma).

En promedio, cada semana se efectúan alrededor de mil 700 inscripciones de empresas al RFC y se generan 6 mil e.firmas para este sector, herramientas necesarias para iniciar operaciones, emitir CFDI y cumplir con diversas obligaciones fiscales.

En el caso de las personas físicas, el SAT reportó un promedio semanal de 42 mil inscripciones al RFC y 110 mil generaciones de e.firma en los 172 módulos de servicios tributarios y oficinas que tiene en el país.

¿Cómo consultar la disponibilidad de citas?

Los contribuyentes pueden ingresar al Portal del SAT para consultar el calendario informativo de disponibilidad y programar una cita en las oficinas del organismo.

El SAT señaló que estas medidas forman parte de su Plan Maestro 2026, que contempla mejorar la atención y acompañar a los contribuyentes mediante procesos más ágiles y herramientas para facilitar el cumplimiento fiscal.

Para quienes tienen pendientes relacionados con devoluciones, multas, créditos fiscales o sellos digitales, conviene revisar las nuevas opciones antes de programar una cita y seleccionar el servicio que corresponda a su situación.