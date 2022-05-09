La facturación falsa y el robo de identidad son medios con los que los evasores eluden el pago de impuestos. Las acciones de fiscalización que ha realizado el fisco para combatir la evasión fiscal han contribuido con aumentar la recaudación, comentó Francisco Arias Vázquez, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la autoridad hacendaria. Para el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que obtuvo 139 mil 934 millones de pesos por esfuerzos adicionales de recaudación, lo que implicó un crecimiento de 17.7% anual en términos reales. “Las acciones de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), orientadas a cerrar espacios de evasión y elusión fiscales es lo que ha dado buenos resultado sin crear impuestos nuevos”, dijo el servidor público en la Cátedra SHCP, organizada por la Facultad de Economía de la UNAM. De acuerdo con El Economista, Arias Vázquez explicó que en México la evasión fiscal es un problema, pero si es bien atendido es un área de oportunidad porque reduciendo los espacios para cometerla se aumenta la recaudación tributaria. La investigación “Evasión Fiscal en México”, elaborada por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), en 2019, reveló que la facturación falsa y el robo de identidad son medios con los que los evasores eluden el pago de impuestos. Además, indica que existen otras particularidades en el tema para no pagar tributos, como las donaciones a causas de la sociedad civil, las cuales son deducibles.

Eficiencia recaudatoria

Este año, de los 139 mil 934 millones de pesos que obtuvo el SAT por eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización durante enero-marzo, 50 mil 805 millones de pesos, es decir, 36.3% del total, corresponde a ingresos por fiscalización. En segundo lugar, se ubica la recaudación por eficiencia recaudatoria, con un monto de 46 mil 328 millones de pesos, es decir, 33.1% del monto total adicional que el gobierno ha recaudado de los contribuyentes. En último lugar se encuentran los ingresos por grandes contribuyentes, que en el periodo de referencia totalizaron 42 mil 801 millones de pesos, es decir 30.6% del total.