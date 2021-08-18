Las pruebas de COVID-19 ya no será requisito para que los trabajadores del Estado regresen al trabajo presencial. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo con el que l...

Las pruebas de COVID-19 ya no será requisito para que los trabajadores del Estado regresen al trabajo presencial. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo con el que los trabajadores del Estado ya no necesitarán pruebas de COVID-19 para presentarse físicamente en las oficinas. Esto siempre y cuando el trabajador ya esté vacunado y hayan pasado por lo menos dos semanas desde su vacunación. Si se cumplen estos requisitos, la Secretaría de Salud ha establecido que la persona ya no es considerada población en situación de vulnerabilidad. Hay que recordar que los empleados al servicio del Estado regresaron en agosto a trabajar en la modalidad presencial. Por otro lado, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas como obesidad mórbida, diabetes, hipertensión arterial, asma, infección por VIH, enfermedad renal crónica, cáncer en tratamiento, entre otras podrán seguir trabajando a distancia. Además, los trabajadores que presenten síntomas o pruebas positivas también deberán trabajar desde casa para evitar más contagios.

Con información de IDC Online y El Financiero

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/17/trabajo-en-oficinas-gobierno-ya-no-pedira-prueba-covid-a-empleados/ https://idconline.mx/laboral/2021/08/17/gobierno-no-pedira-pruebas-covid-a-sus-empleados

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