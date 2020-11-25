El columnista Luis Pazos asegura que el senador Gómez Urrutia, quien sería operador de los sindicatos estadounidenses, convenció al presidente de limitar la subcontratación laboral en México. Sindicatos estadounidenses estarían detrás de la iniciativa que busca limitar el outsourcing en México, según el columnista del diario El Financiero, Luis Pazos. El columnista asegura que estos mismos sindicatos pidieron a legisladores del Partido Demócrata la inclusión en el T-MEC de cláusulas que encarecen costos para las maquiladoras mexicanas. Pazos asegura que el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia es el “principal operador en México” de los sindicatos United Auto Workers y la federación de sindicatos ALF-CIO, que significa un poderoso músculo electoral para los demócratas. Según su relato, Gómez Urrutia sería el responsable de convencer al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de los beneficios de desaparecer la subcontratación laboral en México, consistentes en evitar la evasión de impuestos y las cuotas obrero patronales. Sin embargo, el editorialista asegura que los únicos beneficiados serían los sindicatos estadounidenses, pues incluso el gobierno mexicano saldría afectado, pues de ser aprobada se perderían empleos y, por ende, impuestos. Pazos prevé que de aprobarse la iniciativa, podrían migrar algunas maquiladoras a China y otros países, deprimiéndose la inversión, el crecimiento y la creación de empleo.

“La innecesaria y perjudicial iniciativa del presidente López Obrador contra la subcontratación, le ‘cae como anillo al dedo’ a los sindicatos de EUA, únicos beneficiados de encarecer la operación de las maquiladoras en México, que según ellos restan empleos en EUA, lo cual es falso, pues hacen más eficiente a la industria automotriz en EUA y les permite competir en precios. [El] Outsourcing crea empleos tanto en México como en EUA”, explica.

No obstante, los beneficios no estarían exentos de costos, pues asegura que la industria maquiladora mexicana evitó que la industria automotriz estadounidense quebrara. En el país vecino, los sindicatos impusieron “salarios arriba de su productividad”, con lo que la tercerización de partes de la cadena de valor a las maquiladoras de nuestro país permitió que los costes de los autos americanos no subieran de precio.

AMLO dialoga con iniciativa privada

Luego de que el jefe del ejecutivo federal firmó la iniciativa que limitaría considerablemente al outsourcing, algunos representantes de la iniciativa privada se pronunciaron en contra. El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, calificó de traición al sector privado la firma de la iniciativa, pues contrario a lo que se había comprometido el ejecutivo federal, no se llegó a un consenso previo. Por su parte, Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), declaró que con la iniciativa del presidente de la república se ponen en peligro los 4.5 millones de trabajos que existen bajo esa modalidad laboral. “Eso no va a pasar”, dijo el representante empresarial sobre la expectativa de que todos esos trabajadores sean contratados por las empresas a las que prestan sus servicios vía la subcontratación. Esta semana, AMLO anunció que había empezado un diálogo con “todas las cámaras” empresariales, con el que podría llegarse a un acuerdo para modificar la iniciativa, siempre que se garantice que el esquema de contratación laboral no será usado para la evasión de impuestos y de cuotas laborales.

Con información de El Financiero.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-pazos/sindicatos-de-eua-contra-outsourcing-en-mexico https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-pazos/sindicatos-de-eua-contra-outsourcing

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