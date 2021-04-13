Especialistas plantean que se permita contratar a trabajadores en modalidades como el temporal o la subcontratación, pero con condiciones de trabajo dignas. Después de meses de espera, el gobierno federal anunció hace unos días un acuerdo con el sector sindical y empresarial respecto a la iniciativa que eliminará el outsourcing, misma que en los próximos días discutirá el poder legislativo . El acuerdo, según explicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), consiste en que la modalidad de trabajo por subcontratación desaparecerá, pero permanecerá la figura de los servicios especializados distintos al objeto social de la empresa. Además, las empresas que presten estos servicios deberán inscribirse en un padrón público que se creará con este objeto y se deberá pasar a la nómina a los trabajadores subcontratados en un plazo de tres meses. Por último, el gobierno accedió a limitar el reparto de utilidades a tres meses de sueldo del trabajador. En este contexto, El Contribuyenteentrevistó a Bettina Schaller, presidenta de la Confederación Mundial del Empleo (WEC por sus siglas en inglés), quien aseguró que para mejorar la productividad en México era necesario incentivar el uso de modalidades alternativas de contratación de personal, entre las que destacó el trabajo por contratación temporal y la subcontratación. "Es una oportunidad tremenda ahora mismo en México. Vamos, yo entiendo que hay una situación infelizmente de abuso y yo diría casi, no casi, de prácticas ilegales, y esto tiene que ser atendido. La solución en nuestra opinión no es la prohibición, sino la creación de un buen marco legal que permita a empresas bien reguladas, registradas", dijo. La especialista contrastó con el caso de algunos países europeos, que gracias a la implementación de normas robustas, permiten que los trabajadores en modalidades de trabajo como el temporal o la subcontratación, tengan condiciones de trabajo dignas. "Hay muchos países en Europa, a través de una directiva europea, pero también se ve en muchos otros países, marco que por ejemplo dice que hace falta el trato igual, equal treatment, entre lo que son trabajadores temporales y los trabajadores que harían el mismo rol en una empresa. Es absolutamente fundamental, pues por una parte toca el tema de los salarios, pero va más allá, pues toca temas de las vacaciones, pago de pensiones, pago de capacitación". Asimismo, mencionó que en los países escandinavos existe la práctica de ofrecer acceso a paquetes vacacionales preferenciales, como la posibilidad de vacacionar en fiordos, islas para vacaciona e, incluso, existen ejemplos en los que los trabajadores tienen percepciones salariales superiores a las de sus colegas en esquemas de contratación tradicional. "Tenemos países, Francia es un muy buen ejemplo, donde los trabajadores temporales cobran más, imagínese. Pues ahí uno se da cuenta de la temporalidad", dijo.
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