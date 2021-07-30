Te decimos cómo identificar sitios apócrifos que se hacen pasar por el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartió de nuevo herramientas para detectar correos y sitios apócrifos q...

Te decimos cómo identificar sitios apócrifos que se hacen pasar por el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartió de nuevo herramientas para detectar correos y sitios apócrifos que se hacen pasar por el fisco. https://twitter.com/SATMX/status/1420761096890236928 Hace un par de semanas el SAT compartió la misma información, por lo que es posible que haya un aumento en este tipo de actividades. El SAT recordó que los únicos sitios oficiales son:

sat.gob.mx

gob.mx/sat

Si te llegó la liga de un sitio que se dice ser del SAT, pero la ruta es diferente a sat.gob.mx y gob.mx/sat, lo más probable es que se trate de un sitio apócrifo.

¿Cómo identificarlos?

El SAT da dos consejos básicos para identificar sitios falsos:

Las páginas del SAT no tienen terminación “org”.

No se realizan subastas, ni se ofertan productos, materiales, maquinaria pesada, camiones, vehículos particulares por parte de la Secretaria de Hacienda o del SAT.

Sitios falsos identificados

Por último, el fisco dio una lista de los sitios web que se han detectado como apócrifos que intentan suplantar a la SHCP, SAT o Aduanas:

Puedes leer más consejos para detectar correos falsos aquí. Con información de Oink Oink htps://www.oinkoink.com.mx/noticias/sat-habilita-buscador-de-correos-apocrifos-ante-aumento-de-fraudes/

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