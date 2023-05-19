Quienes contraten servicios especializados sin el REPSE no podrán hacer deducibles o acreditables los pagos por dichos servicios Las empresas que presten servicios de subcontratación y que no estén inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE) podrán ser sancionadas por el delito de defraudación fiscal. Lo anterior lo advirtieron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de un comunicado conjunto. Además, las autoridades señalaron que quienes contraten servicios especializados sin el REPSE no podrán hacer deducibles o acreditables los pagos por dichos servicios. En el comunicado, las autoridades recordaron que debido a una reforma laboral de 2021, la subcontratación de servicios u obras especializadas distintas al objeto social y la actividad económica preponderante del contratante que no estén vigentes en el REPSE, será sancionada fiscal y laboralmente. Por eso, reiteraron a las personas físicas y morales que contraten servicios u obras especializadas, a que realicen dicha contratación exclusivamente con empresas que cuenten con un registro vigente en el REPSE. Las autoridades también indicaron que el contrato de prestación de servicios u obras especializadas, debe tener el folio de la actividad que aparece en el aviso de registro del prestador de los servicios y la cantidad aproximada de trabajadores que ejecutarán dichos servicios. En caso de no cumplir con las disposiciones en materia de servicios especializados, se impondrá una multa de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto de acuerdo con el Artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo (LFT).