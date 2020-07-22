El secretario de Hacienda presentó su proyecto de reforma a pensiones que busca aumentar el ahorro de los trabajadores formales y reducir las semanas requeridas de cotización.

El secretario de Hacienda presentó su proyecto de reforma a pensiones que busca aumentar el ahorro de los trabajadores formales y reducir las semanas requeridas de cotización.

En la conferencia mañanera de hoy, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó un proyecto de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

De acuerdo con el funcionario, el sistema actual presenta varias fallas. El principal es que el bajo nivel de aportaciones genera tasas de reemplazo (el porcentaje del último salario que el trabajador percibirá como pensión) muy bajas. De hecho, según varios especialistas, el sistema actual nos conduce a una crisis de pensiones.

Los problemas del sistema actual

En julio de 1997 entró en vigor el sistema actual. El régimen de cuentas individuales consiste en asignar una cuenta a cada trabajador para depositar las cuotas aportadas tanto por él, por su patrón y por el Estado. La pensión dependerá del monto acumulado.

Como ya dijimos, el problema principal es que la tasa de reemplazo es demasiado baja. De hecho, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de contribuciones (que en el IMSS promedian el 6.5%), apenas garantiza una tasa de conversión del 26%. Esto es, si el último salario del trabajador fue de 20 mil pesos, su pensión será de 5 mil 200 pesos. Esta tasa de reemplazo es la segunda peor de todos los países de la OCDE.

Aumentar la tasa de reemplazo

Por todo esto, el objetivo principal de la nueva reforma es aumentar la tasa de reemplazo. En la conferencia, Herrera dijo que se buscará aumentar la tasa de reemplazo en un promedio de 40%. Además, para los trabajadores que recibían un salario de hasta cinco salarios mínimos, pasará de 31% a 54% la tasa de reemplazo.

Otro objetivo es ajustar el límite inicial para recibir la pensión. Con esto, bajará de 25 a 15 años. Según el secretario, la edad límite irá aumentando gradualmente. Inicialmente, la idea de este cambio es que se otorgue la pensión a trabajadores que, aunque hayan trabajado la mayor parte de su vida, no alcanzan los requisitos necesarios para la pensión.

Herrera también anunció una reestructuración del sistema. Actualmente, las pensiones se alimentan de tres fuentes: aportaciones de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal a través del ISSSTE y el IMSS. Con el nuevo sistema, las tres fuentes quedarán así:

No se modificarán las aportaciones de los trabajadores.

Las semanas de cotización para que los trabajadores accedan a la pensión se recortará de 1,250 semanas a solo 750.

Se elevarán las aportaciones de los patrones. Ahora, pasará de 5.15% a 13.87% de forma paulatina.

Las aportaciones federales se convertirán en una cuota social concentrada en trabajadores de menores ingresos. Es decir, el monto federal se destinará a trabajadores que ganen hasta cuatro salarios mínimos, principalmente.

No habrá incrementoen la aportación que realizan los trabajadores.

Las comisiones cobradas por las Afore se irán reduciendo de forma gradual, esto que los costos sigan estándares internacionales, que en el 2020 fue menor a 1%.

Al final, todo esto aumentará la aportación total entre 6.5% y 15%, de acuerdo con Herrera.

Con información de El Financiero.

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