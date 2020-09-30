Un informe del Banco Ve Por Más (Bx+) revisó a la baja el pronóstico del PIB para 2020 de -8.9% a -9.9%. Especialistas estiman que la recuperación del p****roducto interno bruto (PIB) del país tomará más de lo esperado. Aunque las actividades económicas se han incorporado a esta nueva normalidad, esto no garantiza sino una recuperación paulatina. De acuerdo con el informe trimestral Perspectivas MX del Banco Ve Por Más (Bx+), presentado el día de ayer, la proyección del PIB para el cierre de este año es de -9.9%, revisando a la baja su pronóstico anterior, de -8.9%. Esperan que el crecimiento en 2021 sea de 2.8%; destacan que la recuperación será lenta y modesta; esperan que sea hasta dentro de cinco años, en 2025, que se llegue a los niveles previos a la contracción observada en 2019. La entidad financiera manifestó que, “derivado del manejo de la pandemia observado, asumimos que la actividad tardará más a lo previsto en reestablecerse plenamente, profundizando la caída en este año y debilitando la capacidad de recuperación de la economía en los años subsecuentes”. Esta situación se ve incentivada por el comportamiento de la actividad industrial en EEUU, que Bx+ estima en EEUU caerá 7.5% en 2020 y rebotará 4.0% en 2021. Otro indicador a considerar es que, de acuerdo a lo planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto público aumentará marginalmente; la administración actual ha reafirmado en varias ocasiones que no habrá incremento en la deuda pública. Bx+ enfatizó que “con base en lo presentado por la SHCP, asumimos que la administración actual no empleará mayores estímulos a empresas y hogares o políticas contra cíclicas, con el fin de cuidar la estabilidad fiscal. Por ello, estimamos un incremento marginal en el gasto público”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-fiscoanalista-en-revision-de-gabinete-el-sat-debe-fundamentar-por-que-solicita-estados-de-cuenta/ De acuerdo con el Análisis Financiero de Citibanamex, en su *Encuesta Citibanamex de Expectativas*del pasado 7 septiembre de 2020, las variables para el cierre del año y la proyección para el 2021 respecto al PIB de las distintas entidades financieras encuestadas son:

Participantes PIB 2020 PIB 2021 Bancoppel -8.7 4 Banorte -9.8 1.8 Barclays -8.8 3 BBVA -10 3.7 BX+ -8.9 2 Citibanamex -11.2 4.1 CIBanco -9.5 3.5 Engen Capital -9.5 3.4 Epicurus Investments -10.8 3.8 Evercore ISI México -9.9 1.7 Finamex -11 3.5 Grupo Busamétrica -10 2.8 Invex -9.3 2.9 Itaú BBA -10.7 3.7 JP Morgan -10.5 5.5 Monex -9.9 2.6 Multiva -9.8 2.5 Oxford Economics -8.9 5.2 Prognosis -11 3.5 Santander -10 3.5 Scotiabank -9.1 3 Signum Research -12 2 Thorne & Associates -10 6 Valmex -9.8 2.9 Vector -9 4.1 Promedio -9.9 3.4

Por lo que de acuerdo con los participantes en la encuesta de Citibanamex, el promedio de la caída del producto interno bruto (PIB) será al cierre de año de -9.9%, así como la estimación de una recuperación del 3.4% para el 2021. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/amlo-busca-que-creditos-de-infonavit-y-fovissste-se-entreguen-directamente-sector-inmobiliario-pide-no-dejar-fuera-a-los-expertos/ Con información del Banco Ve Por Más y Citibanamex.

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