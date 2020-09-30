Un informe del Banco Ve Por Más (Bx+) revisó a la baja el pronóstico del PIB para 2020 de -8.9% a -9.9%. Especialistas estiman que la recuperación del p****roducto interno bruto (PIB) del país tomará más de lo esperado. Aunque las actividades económicas se han incorporado a esta nueva normalidad, esto no garantiza sino una recuperación paulatina. De acuerdo con el informe trimestral Perspectivas MX del Banco Ve Por Más (Bx+), presentado el día de ayer, la proyección del PIB para el cierre de este año es de -9.9%, revisando a la baja su pronóstico anterior, de -8.9%. Esperan que el crecimiento en 2021 sea de 2.8%; destacan que la recuperación será lenta y modesta; esperan que sea hasta dentro de cinco años, en 2025, que se llegue a los niveles previos a la contracción observada en 2019. La entidad financiera manifestó que, “derivado del manejo de la pandemia observado, asumimos que la actividad tardará más a lo previsto en reestablecerse plenamente, profundizando la caída en este año y debilitando la capacidad de recuperación de la economía en los años subsecuentes”. Esta situación se ve incentivada por el comportamiento de la actividad industrial en EEUU, que Bx+ estima en EEUU caerá 7.5% en 2020 y rebotará 4.0% en 2021. Otro indicador a considerar es que, de acuerdo a lo planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto público aumentará marginalmente; la administración actual ha reafirmado en varias ocasiones que no habrá incremento en la deuda pública. Bx+ enfatizó que “con base en lo presentado por la SHCP, asumimos que la administración actual no empleará mayores estímulos a empresas y hogares o políticas contra cíclicas, con el fin de cuidar la estabilidad fiscal. Por ello, estimamos un incremento marginal en el gasto público”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-fiscoanalista-en-revision-de-gabinete-el-sat-debe-fundamentar-por-que-solicita-estados-de-cuenta/ De acuerdo con el Análisis Financiero de Citibanamex, en su *Encuesta Citibanamex de Expectativas*del pasado 7 septiembre de 2020, las variables para el cierre del año y la proyección para el 2021 respecto al PIB de las distintas entidades financieras encuestadas son:
|Participantes
|PIB 2020
|PIB 2021
|Bancoppel
|-8.7
|4
|Banorte
|-9.8
|1.8
|Barclays
|-8.8
|3
|BBVA
|-10
|3.7
|BX+
|-8.9
|2
|Citibanamex
|-11.2
|4.1
|CIBanco
|-9.5
|3.5
|Engen Capital
|-9.5
|3.4
|Epicurus Investments
|-10.8
|3.8
|Evercore ISI México
|-9.9
|1.7
|Finamex
|-11
|3.5
|Grupo Busamétrica
|-10
|2.8
|Invex
|-9.3
|2.9
|Itaú BBA
|-10.7
|3.7
|JP Morgan
|-10.5
|5.5
|Monex
|-9.9
|2.6
|Multiva
|-9.8
|2.5
|Oxford Economics
|-8.9
|5.2
|Prognosis
|-11
|3.5
|Santander
|-10
|3.5
|Scotiabank
|-9.1
|3
|Signum Research
|-12
|2
|Thorne & Associates
|-10
|6
|Valmex
|-9.8
|2.9
|Vector
|-9
|4.1
|Promedio
|-9.9
|3.4
Por lo que de acuerdo con los participantes en la encuesta de Citibanamex, el promedio de la caída del producto interno bruto (PIB) será al cierre de año de -9.9%, así como la estimación de una recuperación del 3.4% para el 2021. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/amlo-busca-que-creditos-de-infonavit-y-fovissste-se-entreguen-directamente-sector-inmobiliario-pide-no-dejar-fuera-a-los-expertos/ Con información del Banco Ve Por Más y Citibanamex.
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