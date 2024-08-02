Este crédito es un activo intangible que representa beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos que no son identificables individualmente ni reconocidos por separado El crédito mercantil, también conocido como goodwill, es un concepto contable y financiero que representa el valor intangible de una empresa. Dicho valor refleja aspectos como la reputación, el reconocimiento de la marca, la clientela leal, la capacidad de generar beneficios futuros, y otros elementos intangibles que no están directamente vinculados a activos físicos o financieros específicos.

¿Qué es el ‘crédito mercantil’?

De acuerdo con el contador Alejandro Bolaños Pérez, el crédito mercantil es un activo intangible que representa beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos que no son identificables individualmente ni reconocidos por separado. En un texto publicado por Soy Conta, el especialista fiscal indicó que básicamente, es aquel precio que el adquiriente de un negocio estaría dispuesto a pagar para la compra de los activos intangibles de un negocio, los cuales no son identificables, pero que representan beneficios económicos futuros.

Aplicaciones del crédito mercantil en los negocios

En este contexto, el contador señaló que el crédito mercantil puede presentarse en una operación de adquisición de negocios. Es decir, la transacción por medio de la cual una empresa adquiere activos netos de uno o varios negocios. Bolaños Pérez explicó que en una adquisición de negocios, la parte vendedora establece un valor razonable para la negociación (activos netos) que desea vender. Se puede decir que una forma para determinar el precio es sumar el valor razonable de todos los activos identificables. Sin embargo, aclaró que pueden existir otros activos intangibles —como la cartera de clientes del negocio, o la relación comercial con proveedores— que el vendedor considera como un activo que beneficiaría al adquiriente en el futuro, y que aún y cuando no es identificable de forma individual, tiene un valor. Entonces, agrega un valor al precio determinado. La diferencia entre el precio total y el precio de los activos netos identificables adquiridos representa el crédito mercantil.

Efectos fiscales y registro contable del crédito mercantil

El especialista fiscal indicó que el concepto de crédito mercantil se encuentra en la Norma de Información Financiera (NIF) B-7 Adquisición de Negocios, donde se especifica que este “solo puede registrarse como un activo cuando se paga al adquirir una empresa en totalidad, dado que el crédito mercantil es la valuación de una empresa “en marcha” por lo que es indivisible de la misma”. Para efectos fiscales, dijo que el Artículo 172 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR), en su fracción IV, segundo párrafo, establece lo siguiente: “Se presumirá, salvo prueba en contrario, como ingreso derivado de la enajenación del crédito comercial, la diferencia que exista entre el precio de mercado que tengan los activos en la fecha en que se transfiera su propiedad y el monto total de contraprestación pactada, cuando este último sea mayor”. Por último, destacó que el Artículo 28, fracción XII, de la Ley del ISR, señala que el crédito comercial no es deducible, incluso cuando sea adquirido por terceros.