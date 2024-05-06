El patrón es quien calcula el impuesto, lo retiene y lo entrega al SAT, pero hay casos en los que los trabajadores tienen que presentar su declaración anual En México, las personas que reciben ingr...

El patrón es quien calcula el impuesto, lo retiene y lo entrega al SAT, pero hay casos en los que los trabajadores tienen que presentar su declaración anual En México, las personas que reciben ingresos por sueldos y salarios, que están en la economía formal, tienen que pagar Impuesto sobre la Renta (ISR). De acuerdo con José Rodríguez Sánchez, integrante de la Comisión técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, el patrón es quien calcula el impuesto que tienen que pagar sus trabajadores, lo retiene y lo entrega al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero hay casos en los que los trabajadores tienen que presentar su declaración anual.

¿Qué es el subsidio para el empleo?

El especialista indicó que hay ciertos trabajadores que tienen una ayuda o beneficio a través de un subsidio para el empleo, que fue actualizado el 1 de mayo de 2024. En entrevista con El Contribuyente, Rodríguez Sánchez explicó que la mecánica anterior del subsidio permitía que los trabajadores que tenían un ingreso de hasta 7,382 pesos tuvieran ese subsidio. Pero con los incrementos del salario mínimo ya no se podía aplicar, porque el salario mínimo actualmente es de 7,567 pesos, en la Ciudad de México. Es decir, a ningún trabajador aplicaba el subsidio.

Nueva mecánica del subsidio para el empleo

El contador dijo que el anterior subsidio dependía del nivel del salario del trabajador, y podía ser de 18 hasta 407 pesos. Con la actualización, el subsidio ya no depende del nivel del salario, ahora es una cantidad fija equivalente al 11.82 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual. “Actualmente, el valor de la UMA es de 108.57 pesos, y su valor mensual es de 3,303 pesos, por el 11.82 por ciento del subsidio, el resultado es de 390 pesos. Ese es el nuevo subsidio al que tienen derecho todos los trabajadores que perciban un ingreso por salario de hasta 9,081 pesos”, señaló. Por eso, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México recalcó que todas aquellas personas que perciban un salario superior a dicha cantidad, no tendrán ese subsidio.

Ya no se le regresará dinero al trabajador

El especialista considera que la actualización del subsidio es algo bueno porque beneficia a algunos trabajadores. Explicó que si una persona tenía que pagar 200 pesos de ISR y tenía derecho a un subsidio de 300 pesos, no pagaba nada, y el patrón le entregaba su sueldo más los 100 pesos restantes del subsidio. Después, los patrones le cobraban esos 100 pesos al fisco Pero la nueva mecánica ya no permite que se le regrese dinero al trabajador. Es decir, si un trabajador tiene que pagar 300 pesos de ISR y tiene el subsidio de 390 pesos, no pagará el impuesto. Y aunque no le entregarán los 90 pesos restantes, tendrá el beneficio de no pagarle al fisco.