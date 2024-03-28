En 2024, los envíos de contenedores desde China aumentaron un 60%, revelando un cambio táctico en medio de la guerra comercial con EE.UU. El comercio entre China y México ha visto un aumento signif...

En 2024, los envíos de contenedores desde China aumentaron un 60%, revelando un cambio táctico en medio de la guerra comercial con EE.UU. El comercio entre China y México ha visto un aumento significativo, convirtiéndose en una maniobra clave para sortear los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos. Datos de Xeneta indican que en enero de 2024, el envío de contenedores desde China hacia México creció un 60% respecto al año anterior, reflejando la fortaleza de las relaciones comerciales y una posible estrategia para evadir las restricciones comerciales impuestas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Un cambio en las dinámicas comerciales

En 2023, el comercio entre estas dos naciones creció un 34.8%, un notable aumento desde el 3.5% en 2022. Este auge ha colocado a México como el socio comercial número uno de Estados Unidos, superando a China. La disminución en la diferencia del volumen de comercio entre China y la Costa Oeste de Estados Unidos, en comparación con el comercio hacia México, sugiere un ajuste estratégico en las rutas comerciales, potencialmente para evitar los aranceles estadounidenses.

Estrategia frente a la guerra comercial

La tendencia ascendente de las exportaciones chinas hacia México, que aumentó un 37% desde 2018 hasta 2023 según el Banco de México (Banxico), destaca la adaptabilidad y la búsqueda de alternativas frente a las políticas comerciales restrictivas de Estados Unidos. Este fenómeno no solo tiene consecuencias económicas sino también políticas, al reconfigurar el escenario del comercio global y desafiar las medidas proteccionistas estadounidenses.