INPC 2026 — Índice Nacional de Precios al Consumidor

Accede al INPC histórico desde 2016 hasta 2026. Base de datos completa del Índice Nacional de Precios al Consumidor

¿Qué es el INPC 2026?

El INPC 2026 es el valor actualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor para el año 2026 en México. El INPC es publicado quincenalmente por el Inegi y mide la inflación mediante el seguimiento de los precios de una canasta básica de bienes y servicios. El valor del INPC en octubre de 2026 es de 147.026, reflejando el comportamiento de los precios al consumidor en México durante este periodo.

¿Para qué sirve el INPC en 2026?

El INPC se utiliza para medir la inflación en México, pero el INPC 2026 también tiene un papel importante en múltiples cálculos fiscales y económicos:

Influye como factor de actualización de los créditos fiscales Ayuda a la determinación del valor de la unidad de inversión (UDI) Es el indicador para actualizar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) Funge como referente en negociaciones contractuales Es un factor de actualización de valores nominales y deflactor del sistema de cuentas nacionales de México Es un auxiliar en la determinación de los incrementos salariales, montos de jubilaciones y prestaciones de seguridad social Es auxiliar en el cálculo de pagos de intereses, montos de alquiler, contratos privados y precios de bonos indexados al INPC Es auxiliar para las autoridades financieras y hacendarias en el diseño y evaluación de políticas monetarias y fiscales Es una importante herramienta estadística para empresas e investigadores

¿Cómo interpretar el INPC histórico?

El INPC histórico permite comparar la evolución de los precios en México a través del tiempo. Para interpretar el INPC, se toma como base de referencia la segunda quincena de julio de 2018, donde el valor del índice es 100.

Ejemplo de INPC 2025: El INPC de diciembre 2025 es 143.042, lo que significa que hubo un aumento del 41.7% en los precios promedio desde julio de 2018.

Relación entre INPC e inflación en México

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. El indicador oficial para medir la inflación en México es el INPC. El INPC 2026 refleja el comportamiento de la inflación durante el año en curso, permitiendo comparar con el INPC histórico de años anteriores para analizar tendencias económicas.

Diferencia entre INPC e índice del costo de la vida

De acuerdo con el Inegi, el INPC no es lo mismo que el índice del costo de vida. El INPC 2026 mide los bienes y servicios consumidos por los hogares mexicanos, mientras que el índice del costo de vida mide los cambios en el monto de los gastos necesarios para mantener el nivel de vida.

¿Cuál es la diferencia entre la inflación subyacente y la no subyacente?

El INPC se puede desglosar en dos componentes:

Inflación Subyacente: Integrada por bienes y servicios cuya variación de precios responde principalmente a condiciones de mercado. Se excluyen bienes con variaciones abruptas como los agrícolas, o fijados por el gobierno como los energéticos.

Inflación No Subyacente: Integrada por alimentos sin procesar, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, así como servicios influenciados por condiciones externas como el clima o regulaciones gubernamentales.

¿Cuál es la periodicidad de cálculo del INPC?

Este índice tiene una periodicidad de cálculo y difusión quincenal y mensual; el resultado mensual es el promedio de las dos quincenas de un mismo mes. Los resultados son publicados por el Inegi en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a más tardar el día 10 de cada mes. A más tardar el día 25 de cada mes se da a conocer el índice correspondiente a la primera quincena del mismo mes.

El día previo a la publicación en el DOF, el Inegi pone a disposición la información en su portal https://www.inegi.org.mx/ y en el número de consulta gratuita 01 800 111 4634.

¿Cuál es su cobertura?

La cobertura geográfica del INPC considera tanto las poblaciones urbanas como rurales del país. Para la cotización de precios recoge muestras de 55 áreas geográficas distribuidas en las 32 entidades federativas del país, todas con poblaciones mayores a 20 mil habitantes. Las áreas geográficas se agrupan en 7 regiones:

Frontera Norte Noroeste Noreste Centro Norte Centro Sur Sur Área Metropolitana

Estas áreas se clasifican por tamaño en:

Pequeñas: de 20 mil a 190 mil habitantes Medianas: más de 190 mil y hasta 930 mil habitantes Grandes: más de 930 mil habitantes

¿Qué es la canasta del INPC?

Este índice se elabora dando seguimiento a los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares urbanos y rurales mexicanos. Para la determinación de esta canasta se utiliza como principal fuente de información la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGASTO) del Inegi.

¿Qué es la canasta básica?

La canasta básica es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del INPC. A diferencia de la canasta del INPC que abarca 299 productos genéricos, los bienes y servicios de la canasta básica fueron seleccionados por los representantes de los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PACTO) a finales de 1988.

Preguntas frecuentes sobre INPC 2026