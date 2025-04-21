Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14 USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14
En vivo
Suscribirme gratis

INPC 2026 — Índice Nacional de Precios al Consumidor

El INPC es publicado quincenalmente por el Inegi y mide la inflación mediante el seguimiento de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos.

INPC Actual 147.026 Octubre 2026
INPC 2026 — Índice Nacional de Precios al Consumidor

INPC Histórico 2016-2026

Desliza para ver el INPC histórico completo

Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026 143.588 144.307 145.544 145.831 145.527 145.131 145.169 145.462 146.075 147.026
2025 138.343 138.726 139.161 139.62 140.012 140.405 140.78 140.867 141.197 141.708 142.645 143.042
2024 133.555 133.681 134.065 134.336 134.087 134.594 136.003 136.013 136.08 136.828 137.424 137.949
2023 127.336 128.046 128.389 128.363 128.084 128.214 128.832 129.545 130.12 130.609 131.445 132.373
2022 118.002 118.981 120.159 120.809 121.022 122.044 122.948 123.803 124.571 125.276 125.997 126.478
2021 110.21 110.907 111.824 112.19 112.419 113.018 113.682 113.899 114.601 115.561 116.884 117.308
2020 106.447 106.889 106.838 105.755 106.162 106.743 107.444 107.867 108.114 108.774 108.856 109.271
2019 103.108 103.079 103.476 103.531 103.233 103.299 103.687 103.67 103.942 104.503 105.346 105.934
2018 98.795 99.171 99.492 99.155 98.994 99.376 99.909 100.492 100.917 101.44 102.303 103.02
2017 93.604 94.145 94.722 94.839 94.725 94.964 95.323 95.794 96.094 96.698 97.695 98.273
2016 89.386 89.778 89.91 89.625 89.226 89.324 89.557 89.809 90.358 90.906 91.617 92.039

Desliza para ver más →

📊

INPC 2026 Actualizado

Consulta el INPC 2026 actualizado mensualmente. Indicador oficial de inflación en México publicado por el Inegi

💰

INPC Histórico Completo

Accede al INPC histórico desde 2016 hasta 2026. Base de datos completa del Índice Nacional de Precios al Consumidor

📈

Uso Fiscal del INPC

Utiliza el INPC para calcular actualizaciones fiscales, créditos y valores nominales según el SAT

Proximo taller
Reforma Fiscal 2027: RESICO, IVA al 7% y cambios en ISR para personas morales

Curso en línea — RESICO PF y PM, IVA simplificado al 7% e ISR de personas morales

Reforma Fiscal 2027: RESICO, IVA al 7% y cambios en ISR para personas morales

Jueves 12 de noviembre de 20264:00 PM – 8:00 PMEn linea por Zoom
$899 MXN
Ver detalles e inscribirme →

¿Qué es el INPC 2026?

El INPC 2026 es el valor actualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor para el año 2026 en México. El INPC es publicado quincenalmente por el Inegi y mide la inflación mediante el seguimiento de los precios de una canasta básica de bienes y servicios. El valor del INPC en octubre de 2026 es de 147.026, reflejando el comportamiento de los precios al consumidor en México durante este periodo.

¿Para qué sirve el INPC en 2026?

El INPC se utiliza para medir la inflación en México, pero el INPC 2026 también tiene un papel importante en múltiples cálculos fiscales y económicos:

  1. Influye como factor de actualización de los créditos fiscales
  2. Ayuda a la determinación del valor de la unidad de inversión (UDI)
  3. Es el indicador para actualizar la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
  4. Funge como referente en negociaciones contractuales
  5. Es un factor de actualización de valores nominales y deflactor del sistema de cuentas nacionales de México
  6. Es un auxiliar en la determinación de los incrementos salariales, montos de jubilaciones y prestaciones de seguridad social
  7. Es auxiliar en el cálculo de pagos de intereses, montos de alquiler, contratos privados y precios de bonos indexados al INPC
  8. Es auxiliar para las autoridades financieras y hacendarias en el diseño y evaluación de políticas monetarias y fiscales
  9. Es una importante herramienta estadística para empresas e investigadores

¿Cómo interpretar el INPC histórico?

El INPC histórico permite comparar la evolución de los precios en México a través del tiempo. Para interpretar el INPC, se toma como base de referencia la segunda quincena de julio de 2018, donde el valor del índice es 100.

Ejemplo de INPC 2025: El INPC de diciembre 2025 es 143.042, lo que significa que hubo un aumento del 41.7% en los precios promedio desde julio de 2018.

Relación entre INPC e inflación en México

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. El indicador oficial para medir la inflación en México es el INPC. El INPC 2026 refleja el comportamiento de la inflación durante el año en curso, permitiendo comparar con el INPC histórico de años anteriores para analizar tendencias económicas.

Diferencia entre INPC e índice del costo de la vida

De acuerdo con el Inegi, el INPC no es lo mismo que el índice del costo de vida. El INPC 2026 mide los bienes y servicios consumidos por los hogares mexicanos, mientras que el índice del costo de vida mide los cambios en el monto de los gastos necesarios para mantener el nivel de vida.

¿Cuál es la diferencia entre la inflación subyacente y la no subyacente?

El INPC se puede desglosar en dos componentes:

Inflación Subyacente: Integrada por bienes y servicios cuya variación de precios responde principalmente a condiciones de mercado. Se excluyen bienes con variaciones abruptas como los agrícolas, o fijados por el gobierno como los energéticos.

Inflación No Subyacente: Integrada por alimentos sin procesar, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, así como servicios influenciados por condiciones externas como el clima o regulaciones gubernamentales.

¿Cuál es la periodicidad de cálculo del INPC?

Este índice tiene una periodicidad de cálculo y difusión quincenal y mensual; el resultado mensual es el promedio de las dos quincenas de un mismo mes. Los resultados son publicados por el Inegi en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a más tardar el día 10 de cada mes. A más tardar el día 25 de cada mes se da a conocer el índice correspondiente a la primera quincena del mismo mes.

El día previo a la publicación en el DOF, el Inegi pone a disposición la información en su portal https://www.inegi.org.mx/ y en el número de consulta gratuita 01 800 111 4634.

¿Cuál es su cobertura?

La cobertura geográfica del INPC considera tanto las poblaciones urbanas como rurales del país. Para la cotización de precios recoge muestras de 55 áreas geográficas distribuidas en las 32 entidades federativas del país, todas con poblaciones mayores a 20 mil habitantes. Las áreas geográficas se agrupan en 7 regiones:

  1. Frontera Norte
  2. Noroeste
  3. Noreste
  4. Centro Norte
  5. Centro Sur
  6. Sur
  7. Área Metropolitana

Estas áreas se clasifican por tamaño en:

  1. Pequeñas: de 20 mil a 190 mil habitantes
  2. Medianas: más de 190 mil y hasta 930 mil habitantes
  3. Grandes: más de 930 mil habitantes

¿Qué es la canasta del INPC?

Este índice se elabora dando seguimiento a los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares urbanos y rurales mexicanos. Para la determinación de esta canasta se utiliza como principal fuente de información la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGASTO) del Inegi.

¿Qué es la canasta básica?

La canasta básica es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del INPC. A diferencia de la canasta del INPC que abarca 299 productos genéricos, los bienes y servicios de la canasta básica fueron seleccionados por los representantes de los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PACTO) a finales de 1988.

Preguntas frecuentes sobre INPC 2026

¿Dónde consultar el INPC 2026 actualizado?

El INPC 2026 se puede consultar en esta página, donde encontrarás el valor más reciente y el INPC histórico completo. El Inegi publica el INPC quincenalmente en su sitio oficial y en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo usar la tabla de INPC histórico?

La tabla de INPC histórico muestra los valores desde 2016 hasta 2026, organizados por año y mes. Puedes usar estos datos para calcular la inflación acumulada entre dos periodos o para actualizar valores fiscales.

¿Con qué frecuencia se actualiza el INPC?

El INPC se publica quincenalmente por el Inegi. El INPC 2026 se actualiza cada quincena, con publicación oficial a más tardar el día 10 para el mes completo y el día 25 para la primera quincena.

¿Para qué sirve consultar el INPC histórico?

El INPC histórico es fundamental para realizar cálculos de actualización fiscal, determinar el valor real de inversiones a través del tiempo, calcular intereses, y analizar la evolución de la inflación en México. Es especialmente útil para contribuyentes que necesitan actualizar adeudos fiscales ante el SAT.

Mantente actualizado con el INPC 2026

Esta página se actualiza quincenalmente con los valores oficiales del INPC publicados por el Inegi. Guarda esta página en tus favoritos para consultar el INPC 2026 y el INPC histórico completo.