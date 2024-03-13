Aunque no todas las empresas requieren el registro en el REPSE, cualquiera puede requerir la contratación de un servicio especializado En el 2024, múltiples autorizaciones del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE) se encuentran por perder vigencia. De acuerdo con Fiscalia, no todas las empresas requieren el registro en el REPSE, pero cualquiera puede requerir la contratación de un servicio especializado. En este contexto, en el artículo se advierte que es importante que las personas responsables de la contratación, verifiquen que el permiso del proveedor se encuentre vigente. Las autorizaciones del REPSE se pueden renovar, pero Fiscalia explicó que puede ser que un proveedor no renueve su registro oportunamente y continúe prestando servicios especializados, lo cual generaría sanciones tanto para el proveedor como para el contratante. Por eso, entre otras, expuso las siguientes recomendaciones de control interno para los contratantes de servicios especializados:

Verificar vigencia de autorización. Que al solicitar la copia autorización del proveedor (requerida en términos legales), ésta se coteje con los datos actualizados del padrón del REPSE. Para ello, solo basta tener la razón social o nombre del prestador del servicio.

Evaluar vigencia y duración del contrato. En caso de que el contrato con el proveedor se extienda por más de un mes, se verifique en qué momento pierde la vigencia su registro. Si el registro pierde vigencia durante la duración del contrato, exigir al proveedor que realice el trámite de renovación desde el momento en que esté en posibilidades de hacerlo.

Proveedores ya contratados. Identificar la vigencia de la autorización de los proveedores que presten servicios especializados que actualmente estén contratados. En caso de que pierdan vigencia este año, identificar cuál es su periodo para renovar la vigencia y exigir su renovación.

Auditorías internas. Programar auditorías regulares para verificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte del proveedor, incluida la vigencia de su autorización en el REPSE.

Aunque no entra como control interno, Fiscalia indicó que es posible para los contratantes incluir cláusulas, en los contratos de servicios, que estipulen la obligación del proveedor de mantener sus autorizaciones vigentes durante la duración del contrato.