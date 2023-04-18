La conductora llevará en libertad, sin condición alguna, su proceso por presuntamente vender en 12.7 millones de pesos un inmueble embargado por el SAT El juez federal Daniel Ramírez Peña canceló recientemente la prisión preventiva justificada y la orden de aprehensión contra Laura Bozzo, conductora acusada de vender un inmueble embargado por el SAT por un monto de 12.7 millones de pesos, el cual es un delito fiscal. Esto fue en cumplimiento de una sentencia del Tercer Tribunal Colegiado Penal de Toluca, el cual instruyó al juez a reponer el procedimiento y volver a pronunciarse sobre las medidas cautelares. Antes del fallo dictado, a Bozzo le habían impuesto medidas cautelares que incluían la entrega de su pasaporte, su presentación a cada requerimiento judicial y una garantía de un millón de pesos. La Fiscalía General de la República imputó a la conductora por el delito fiscal de depositaría infiel. Durante la pandemia, Bozzo compareció por videoconferencia a la audiencia de imputación y tras ser vinculada a proceso, el juez le impuso la prisión preventiva justificada y le dio un plazo de 48 horas para internarse voluntariamente en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Estas órdenes judiciales que comprometían su libertad, finalmente ya quedaron canceladas. Cabe mencionar que Bozzo había estado enfrentando su proceso en libertad debido a una suspensión definitiva que la protegía de la captura. El juez argumentó que Bozzo cumplió con todos los citatorios y requerimientos judiciales desde que se le otorgó la suspensión, por lo que decidió no imponerle ninguna medida de restricción durante su proceso. Es posible que ahora le devuelvan su pasaporte y la garantía de un millón de pesos.