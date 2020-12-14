El salario para 2021 podría ser de 141 hasta 214 pesos de acuerdo a la zona del país. El gobierno de México planea aumentar para el 2021 el salario mínimo un 15% más, con lo que llegaría a 141.70 pesos diarios y a 213.39 pesos en la frontera norte. El objetivo del gobierno es una recuperación gradual, con el fin de evitar repercusiones en la inflación. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el salario mínimo en 2020 es de 185.56 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte, y de 123.22 pesos para el resto del país, por lo que con la propuesta del Ejecutivo Federal estos ascenderían alrededor de 28 y 18 pesos respectivamente. Asimismo, en la conferencia mañanera del jueves pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó que los gobiernos pasados no aumentaban el salario mínimo de los mexicanos bajo el argumento de evitar elevar la inflación. Por el contrario, durante los primeros dos años de su administración se aumentó en dos ocasiones en tasas superiores: en 2019 un 16% y para 2020 un 20%, sin que hubiera repercusiones en ese índice. Mencionó que los incrementos durante estos dos años han ayudado a reducir la pobreza laboral de la población. Sin embargo, señaló que este esfuerzo no ha sido suficiente, ya que aún con estos aumentos el salario mínimo sigue siendo bajo en comparación con el de otros países de la región. “El ranking mundial del salario mínimo en México es una vergüenza. Ocupamos el lugar 82 de 130 países; estamos como Cuba y Venezuela”, dijo el mandatario. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/dias-de-vacaciones-e-inhabiles-para-el-sat-de-diciembre-2020-y-enero-2021/

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