Las devoluciones por IVA que obtiene el sector minero responden a varios factores como que las tasas pueden llegar a cero. El sector minero ha recibido del fisco devoluciones de impuestos 126 mil 324 millones de pesos en los últimos siete años, luego de acreditar saldos a favor por impuesto al valor agregado (IVA) y estímulos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de acuerdo con La Jornada. Sin embargo, la industria minera debe 39 mil 927 millones de pesos al fisco, según auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Evasión fiscal del sector minero

El 21 de junio, la autoridad fiscal difundió un estudio sobre la evasión fiscal en el sector minero. Ante ello, la Cámara Minera de México (Camimex) publicó un comunicado en el que aseguró que la industria minera no evade impuestos. Además, destacó que su contribución al fisco es una de las más relevantes para el país. La presunta evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se calcula en 19 mil 134.7 millones de pesos, monto que representa el 89.6 % de la recaudación total (21 mil millones de pesos) del sector entre 206 y 2019, excluyendo la extracción del gas y petróleo. La Camimex dijo ante esta acusación que en los pasados siete años el sector minero ha contribuido con más de 240 mil millones de pesos al fisco. Asimismo destacó el incremento de 124 por ciento en el pago de ISR durante el año pasado, así como más de 7 mil millones de pesos en pagos por derechos. Según La Jornada, la Camimex omitió informar que entre 2015 y 2021 recibió del fisco 111 mil 956 millones de pesos al acreditar devoluciones en IVA, monto que sumado a lo reportado en el primer trimestre de 2022 alcanza 117 mil 382 millones de pesos; y cuando se agregan los estímulos fiscales por el IEPS, la carga tributaria de las mineras se ha reducido en 126 mil 324 millones de pesos.

Devoluciones fiscales

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) reportó que, con la reforma de 2014, se logró que las mineras pagaran más ISR, el cual se determina por el comportamiento de los precios internacionales de los metales y del incremento en la producción, pero a partir de 2016 se observó “un aumento considerable en los estímulos al sector”, derivado del IVA. “Las reformas fiscales aplicables al sector minero no han sido suficientes para igualar el crecimiento de la industria con el de la recaudación de impuestos y derechos (…) la creación de los derechos especial, adicional y extraordinario, no tuvieron un impacto significativo en la industria minera”, son parte de las conclusiones del CEFP, publicadas hace cuatro años. Ariana Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó al diario que las devoluciones por IVA que obtiene el sector minero responden a varios factores: