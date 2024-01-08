El jefe del Ejecutivo también se comprometió a enviar una iniciativa para reformar la Ley de Pensiones del IMSS de 1997 El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución de México, para garantizar que cada año aumente el salario mínimo por encima de la inflación. “Antes de que termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución, para que se establezca que nunca, jamás, aumentará el salario menos que la inflación, nunca más. Vamos a seguir esa política”, explicó el mandatario al concluir la gira de trabajo del fin de semana en distintos estados de México. En Río Blanco, Veracruz, López Obrador recordó que, al iniciar su administración, con el salario de entonces sólo era posible adquirir 5 kilos de tortilla. Gracias a los incrementos al salario mínimo impulsados por el Gobierno de la Cuarta Transformación, hoy se puede comprar hasta 10 kilos de tortilla. La iniciativa que enviará el mandatario al Poder Legislativo asegurará la continuidad de la política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de México, señaló el mandatario. El 1 de enero entró en vigor el nuevo aumento al salario mínimo, que llegó a 20 por ciento en la mayor parte del país, de 207.44 a 248.93 pesos diarios. En el caso de la frontera norte pasó de 312.41 a 374.89 pesos al día.

Iniciativa para reformar la Ley de Pensiones del IMSS de 1997

Al conmemorar el 117 aniversario de la Huelga de Río Blanco, el jefe del Ejecutivo también se comprometió a enviar una iniciativa para reformar la Ley de Pensiones del IMSS de 1997. “Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores”, expresó. “Me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones, y vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador que después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe —porque así está esa reforma— su salario cuando estaba en activo, sino la mitad si le va a bien, de ese salario”, explicó. Puedes ver la información que publicó la Presidencia de la República aquí / Fecha de publicación: 7 de enero de 2024.