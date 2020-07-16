Se aprobó crear un grupo técnico de trabajo para analizar hacer cambios al Presupuesto de Egresos 2020, con la finalidad de crear la renta básica universal. La j****unta de coordinación política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aprobó la creación de un grupo técnico de trabajo para analizar la viabilidad y los alcances de las distintas iniciativas que proponen establecer el ingreso vital único, con el fin de mitigar los impactos económicos en el país derivados de la pandemia por SARS-CoV-2. Explicaron la importancia de la medida en términos de que sólo la Cámara de Diputados puede realizar cambios y propuestas al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado. Argumentan que la finalidad de la iniciativa es procurar el bienestar social de los mexicanos, mejorando la protección ante las condiciones adversas derivadas de la coyuntura actual del virus COVID-19. La Jucopo explica que, “los coordinadores parlamentarios establecieron que este grupo plural deberá estar integrado por un legislador de cada partido político”. https://twitter.com/mario\_delgado/status/1282797168781336576 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/por-fraude-fiscal-va-a-haber-gente-en-la-carcel-entre-2020-y-2021-procurador-fiscal/ Se plantea la entrega de 3,746 pesos mensuales a las personas que formaban parte de la economía formal o informal, que durante la pandemia perdieron su fuente de ingreso, dicha cantidad sería entregada por un periodo de tres meses. En caso de que estos no encuentren trabajo o no recuperen su negocio, el monto se ampliará a otros tres. Luis F. Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs, explicó para Factor Capital Humano que se necesitarían 140 mil 475 millones de pesos para apoyar a 12.5 millones de personas durante tres meses. Una manera de poder conseguir los recursos, dijo, sería disminuir el dinero destinado a las obras públicas. https://twitter.com/Laura\_Rojas\_/status/1282803757630160896 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/como-obtener-la-beca-bienestar-para-las-familias-y-recibir-el-apoyo-de-800-pesos-mensuales-por-familia/ Con información de la Cámara de Diputados.

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